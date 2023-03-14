أحمد بن محمد يؤكد ضرورة التنسيق مع الاتحادات لتعزيز فرص الرياضيين للمنافسة في كبرى المحافل

بارك سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية انضمام أعضاء مجلس الإدارة الجدد والبالغ عددهم 11 عضواً والاتحادات الرياضية التي تم قبولها في عضوية الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية.

وأشار سموه إلى أنه سيتم دعوة الجمعية العمومية للجنة في الفترة المقبلة لاجتماع غير عادي للمصادقة على النظام الأساسي للجنة الأولمبية الوطنية وضرورة عقد انتخابات اللجنة الأولمبية الوطنية حسب الإجراءات المتبعة، وذلك بعد تفويض سموه في الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 8/9/2020 بتعديل النظام الأساسي للجنة الأولمبية الوطنية؛ بما يتماشى مع الميثاق الأولمبي الدولي وتوجهات اللجنة الأولمبية الدولية، حيث تم تعديل النظام والموافقة عليه من قبل اللجنة الأولمبية الدولية بعد أن أرسل إليها مسبقاً وفقاً للإجراءات المتبعة، وذلك قبل عرضه على الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية.

وأكد سموه أهمية المرحلة الحالية من عمر الفترة الأولمبية الممتدة حتى عام 2024 لما تحمله من أحداث مهمة واستحقاقات رياضية كبرى في مقدمتها دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس العام المقبل؛ مشيراً سموه إلى ضرورة التنسيق مع كافة الاتحادات الرياضية لتعزيز فرص الرياضيين من أبناء وبنات دولة الإمارات في التأهل للاستحقاقات الرياضية المقبلة وتحقيق مراكز متقدمة.

وحثّ سموه جميع الاتحادات الرياضية على مواصلة العمل ومضاعفة الجهود؛ خلال تلك الفترة لما تمثله من أهمية كبيرة لجميع مكونات الحركة الأولمبية الوطنية التي تتشارك في تحقيق الإنجازات والأهداف الرياضية وتعمل بتناغم وانسجام من أجل ترسيخ مقومات الريادة الإماراتية على الساحة الرياضية العالمية.

ودعا سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى العمل على الارتقاء بالأنشطة الرياضية وتطوير أداء الرياضيين والاهتمام بالثقافة التي تتكامل مع النشاط الرياضي والحركة الأولمبية الوطنية، والارتقاء بمستوى أداء الرياضيين والنهوض بالألعاب الرياضية والتنسيق مع الشركاء في الإسهام بفعالية في وضع خطط وبرامج موحّدة للارتقاء بالرياضة على المستويات كافة، وذلك انطلاقا من اختصاصات اللجنة الأولمبية الوطنية وسعيها لتحقيق رسالتها المتمثلة في أن تكون الرياضة أسلوب حياة وأساساً لبناء الإنسان وتبنّي فكر السلام والصداقة والتضامن والمشاركة والمنافسة الشريفة والاحترام المتبادل والارتقاء بالحركة الأولمبية في دولة الإمارات.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية الذي عُقد اليوم (الثلاثاء) عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة، وحضور الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي، ومحمد المحمود، النائب الثاني لرئيس اللجنة الأولمبية، وسعادة المهندسة عزة بنت سليمان، الأمين العام المساعد للجنة الأولمبية للشؤون الإدارية والمالية إضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة.

واطلع الأعضاء خلال الاجتماع على قرار سمو رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية باعتماد سد الشواغر في مجلس الإدارة بعد الاطلاع على قرار مجلس الإدارة بالتمرير في شهر نوفمبر من العام الماضي حيث تم اعتماد الأعضاء الجدد بمجلس إدارة اللجنة بناء على طلبات جهات الترشيح وهم: سعيد عبد الغفار من الهيئة العامة للرياضة، والشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، من اتحاد الشراع والتجديف الحديث، ونبيل محمد عاشور من اتحاد كرة اليد، والدكتور محمد المر من اتحاد ألعاب القوى، ومنصور بو عصيبة من اتحاد الدراجات، وعبدالله الدرمكي من اتحاد الكرة الطائرة، وسعيد مصبح الكعبي من اتحاد القوس والسهم، واللواء ركن "م" الطيار عبدالله السيد الهاشمي من اتحاد الجولف، وراشد عبدالله من اتحاد رفع الأثقال، وسالم الرميثي من اتحاد الرياضات البحرية.

كما اطلع الأعضاء على قرار سمو رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية بشأن اعتمادات عضوية الاتحادات الرياضية باللجنة بعد قرار مجلس الإدارة بالتمرير شهر نوفمبر الماضي بواقع 5 اتحادات هي الخماسي الحديث، والريشة الطائرة، والإسكواش، والترايثلون، والمواي تاي والكيك بوكسنج.

شهد الاجتماع أيضاً اعتماد محضر الاجتماع الثاني لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية للفترة الأولمبية الحالية، واعتماد التقرير الأولمبي السنوي واعتماد الحساب الختامي للأعوام (2020 – 2021 – 2022) والميزانية التقديرية لعام 2023، والميزانية التقديرية للإعداد والمشاركة لعام 2023، واعتماد محاضر اجتماعات المكتب التنفيذي للجنة.