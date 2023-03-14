أكاديمية فاطمة بنت مبارك تنظم فعالية «يوم المرأة العالمي»

نظمت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، بالتعاون مع نادي أبوظبي للدراجات ومؤسسة المباركة، فعالية «يوم المرأة العالمي»، الذي يصادف يوم 8 مارس من كل عام، بمشاركة عدد كبير من السيدات، وبحضور ممثلات عن الجهات الحكومية والرسمية التابعة لإمارة أبوظبي، وتضمنت هذه الفعالية جلسات حوارية مع نساء إماراتيات وعالميات ناجحات في مجالاتهن، حيث استعرضن مسيرتهن المحفزة والناجحة في خدمة الوطن والمجتمع بأسلوب مرح عائلي ومجتمعي هادف، لتصبح تلك القصص مصادر إلهام وتحفيز، في إطار حرص القيادة الرشيدة في الدولة على منح المرأة المكانة التي تستحقها في خدمة وطنها.

وذكر بيان صحافي: «جاءت الفعالية ضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف من خلالها الأكاديمية مع المؤسسات المعنية بتمكين المرأة إلى رفع مستوى الوعي لدى السيدات بأهمية تعزيز التوعية بضرورة ممارسة النشاط البدني، وذلك تناغماً مع الجهود التي تبذلها الدولة في توفير بيئة صحية سليمة لكل السيدات ودعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، كما تهدف الأكاديمية إلى إقامة هذه الفعاليات للتأكيد على دور المرأة في بناء المجتمع وتمكين الأجيال الجديدة من النساء للاستفادة من خبراتهن العظيمة، حيث تم تسليط الضوء على جهود المرأة كركيزة أساسية للمجتمع، ودورها في تمكين الشابات الإماراتيات للاستفادة من إمكاناتهن في مسيرة النجاح المتواصل للوطن».