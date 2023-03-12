«أبوظبي 4» أول المنطلقين في بطولة الإمارات للزوارق السريعة اليوم

تنطلق اليوم على شاطئ كاسر الأمواج بأبوظبي، منافسات السباق الرئيس للجولة الأولى من بطولة الإمارات للزوارق السريعة «الفئة 3». وسجل زورق «أبوظبي 4» بقيادة فالح المنصوري وشون تورنتي، أمس، الزمن الأفضل من خلال منافسات كسر الكيلو، بعد أن حقق زمناً 2:43:777 ثانية في مسار السباق، وحلّ ثانياً زورق «أبوظبي 5» بقيادة ماجد المنصوري وراشد الطاير، بزمن 2:45:758، وجاء ثالثاً زورق «أكسوم مارين» بزمن 2:48:249.

وكانت منافسات كسر الكيلو قد استمرت لساعة كاملة تألق في نهايتها زورق «أبوظبي 4» بإحراز الزمن الأفضل، وليكون أول المنطلقين عبر السباق الرئيس اليوم.

يشارك في المنافسات عدد من الزوارق، أبرزها زورق «أبوظبي 5» بقيادة ماجد المنصوري وراشد الطاير، و«أبوظبي 4» بقيادة فالح المنصوري وشتون تورنتي، وزورق «فزاع» بقيادة عارف الزفين ونادر بوهندي، و«كيو 8» بقيادة عبداللطيف العُماني وبدر الدوسري، و«أكسوم مارين» بقيادة ديميتري فاندوشيف ومايكل كاتاشيف.