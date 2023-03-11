570 ألف درهم جوائز للفائزين في مسابقات معرض "كاستم شو الإمارات"

تختتم غدا فعاليات الدورة الثامنة من معرض كاستم شو الامارات 2023 والتي انطلقت امس في مدينة اكسبو دبي بمشاركة 70 جهة تعرض 315 سيارة و100 دراجة معدلة. وخصصت اللجنة المنظمة 570 الف درهم كجوائز للمشاركين في مختلف المسابقات والفعاليات التي تقام على هامش الدورة الثامن في مسابقات كينغ أوف ميكانيك للسيارات والدراجات واختبار الدانيو للدراجات لأعلي معدل سرعة.

وسيكون عشاق المتعة والتشويق في مسابقات الديرفت على موعد مع المنافسات الختامية للمشاركين بداية من الساعة العاشرة من صباح غد، وحتى الخامسة عصرا يلي ذلك إقامة مسابقة الاستعراض الحر في مراحلها الحاسمة عقب صلاة المغرب وحتى الساعة العاشرة ليلا.

وكان زوار المعرض وجمهور رياضة السيارات قد استمتع في اليوم الأول بمنافسات مبدعي (الشل) الذي اظهروا مهارات رائعة في ترويض سيارات الدفع الرباعي في حلبة التنافس وقطع مسار الحلبة على عجلتين وإبقاء السيارات على هذا الوضع حتى خط النهاية.