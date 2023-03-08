لجنة الانضباط باتحاد الكرة تعاقب 5 أندية

عاقبت لجنة الانضباط خمسة أندية خلال اجتماعها، أمس، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وبحضور حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة، وحسن الشيباني وسلمان الطويل وبدر خميس، أعضاء اللجنة، وشادي مدحت مقرراً.

وقررت اللجنة توجيه لفت نظر لنادي حتا، بسبب قيام أحد جماهيره بتوجيه عبارات غير لائقة لأحد أعضاء الجهاز الفني لفريق بينونة، في المباراة التي جمعت الفريقين في مسابقة دوري الدرجة الأولى.

وفرضت لجنة الانضباط غرامة مالية على نادي رأس الخيمة قدرها 1750 درهماً، لحصول لاعبيه على سبع بطاقات صفراء في مباراته أمام نادي العروبة في مسابقة كأس الشباب تحت 21 عاماً.

كما فرضت غرامة مالية على نادي الوصل قدرها 1500 درهم، بسبب حصول لاعبيه على ست بطاقات صفراء في مباراته أمام نادي حتا في مسابقة دوري الناشئين تحت 17 عاماً.

وفي مسابقة دوري الناشئين تحت 16 عاماً (ب)، عاقبت لجنة الانضباط نادي خورفكان بعقوبة الإنذار، وتغريمه مبلغ 10 آلاف درهم بسبب قيام جماهيره بتوجيه عبارات غير لائقة للاعبي الفريق المنافس وإلقاء عبوات السوائل في أرض الملعب خلال مباراته أمام نادي الرمس.

وقررت اللجنة خسارة فريق أشبال التعاون تحت 13 عاماً (ب) لمباراته أمام فريق أشبال العين بنتيجة (0 – 3)، بسبب تخلفه عن حضور المباراة، وتغريمه مبلغ 5000 درهم بسبب تكرار وقوع المخالفة.