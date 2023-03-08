المرزوقي: «تنس دبي» وفرت فرصة ثمينة لتطور اللاعبين الصغار

وصف الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس، ناصر المرزوقي، بطولات السوق الحرة دبي «تنس بي» التي تنظمها دبي سنوياً، بأنها أسهمت بشكل فاعل وكبير في نشر ثقافة ممارسة الرياضة عموماً ورياضة التنس بشكل خاص في الإمارات منذ النسخ الأولى للبطولة.

مؤكداً أن التعاون المشترك بين اللجنة المنظمة واتحاد التنس أسفر عن تحقيق مكاسب فنية نوعية لها دور في تطور التنس في الإمارات، خصوصاً لدى الأعمار المبكرة منهم.

وأضاف في تصريحات صحافية: «أدى النجاح المميز لبطولات دبي السوق الحرة إلى أن يستضيف اتحاد التنس بطولات دولية كبرى، مستقطباً لاعبين دوليين مصنفين، إضافة إلى بطولات الشباب التي تقام سنوياً في الفجيرة ودبي، والكثير من الفعاليات في رياضة التنس، ونتطلع إلى المزيد من العمل لتطوير اللعبة».

وأكد المرزوقي أن اتحاد التنس وفر فرصاً للاعبين في مقتبل العمر لمشاهدة المباريات ولتنمية حب اللاعبين الصغار لرياضة التنس، وشمل الأمر كذلك منتسبي الأكاديميات وعدداً من طلبة المدارس.