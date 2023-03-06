الإمارات تستقبل 20 حدثا رياضيا عالميا خلال 10 أيام

استضافت الإمارات أكثر من 20 حدثا رياضيا عالمياً ودولياً على مدار نحو عشرة أيام في الفترة من أواخر فبراير الماضي ومطلع مارس الحالي ما بين بطولات وفعاليات ومؤتمرات بحضور جماهيري مكثف.

وتؤكد هذه الفعاليات مكانة الإمارات وثقلها على الخريطة الرياضية العالمية، وأنها الوجهة المثالية لأفضل الرياضيين في العالم.

وتضمنت الفعاليات الفروسية والراليات والفنون القتالية والتنس والترايثلون والقفز بالمظلات والتزلج على الماء، وكرة القدم، وألعاب القوى لأصحاب الهمم، والبولو والكاراتيه.

وكان في مقدمة الأحداث التي استضافتها الإمارات، بطولة كأس العالم للقدرة والتحمل في قرية أبوذيب يوم 25 فبراير الماضي، بمشاركة 122 فارساً وفارسة مثلوا 36 دولة، من بينهم نخبة من أفضل الفرسان حول العالم.

كما استضافت النسخة الـ32 من رالي أبوظبي الصحراوي، على مدار سبعة أيام انطلاقاَ من 26 فبراير الماضي، بمشاركة 150 متسابقاً، مثلوا نخبة من أبرع السائقين والدراجين، وهي المشاركة التي زادت بنسبة 35 في المائة عن العام الماضي، وفق منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية.

واحتضنت أبو ظبي أعمال القمة العالمية للقيادات الرياضية (ليدرز)، بمركز المؤتمرات في حلبة مرسى ياس على مدار يومين، بتنظيم مجلس أبو ظبي الرياضي، وبمشاركة 450 من رواد وصناع القرار الرياضي الدولي.

واستقبلت حلبة مرسى ياس، يومي 3 و4 مارس الجاري، بطولة «أبو ظبي الدولية للترايثلون»، بمشاركة نخبة من رياضيي الترايثلون العالميين وعدد كبير من هواة الرياضة القادمين من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، حيث شهدت سباقات الفئات العمرية مشاركة أكثر من 1000 مشارك من 74 جنسية.

واستضافت صالة «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية، يوم السبت الماضي، بطولة الفنون القتالية المختلطة الرابعة للناشئين، بمشاركة نخبة من اللاعبين واللاعبات من مختلف الجنسيات.

وفي نفس الوقت، أقيمت بطولة سكاي دايف أبو ظبي الدولية الثانية للقفز بالمظلات، والتي شهدت مشاركة أكثر من 100 قافز وقافزة، مثلوا 13 فريقا من دول مختلفة بالمنطقة والعالم.

وأقيمت بطولة الإمارات للتزلج على الماء في أبو ظبي على مدار يومين، بمشاركة قياسية بلغت 85 متسابقاً، من 17 دولة، لتكون المرة الأولى التي يشارك فيها هذا العدد من المتسابقين في المسابقة المحلية.

واحتضنت دبي إحدى أهم وأكبر الفعاليات الخيرية الرياضية، في 28 فبراير الماضي، بتنظيم مباراة خيرية عالمية على استاد نادي الوصل، جمعت بين فريقي نجوم كأس العالم لكرة القدم السابقين، ونجوم آسيا والخليج والإمارات، وخصص ريعها لصالح أصحاب الهمم في قارة آسيا.

وشهدت ملاعب سوق دبي الحرة للتنس، من 17 فبراير إلى 4 مارس، بطولتي السيدات والرجال، ضمن بطولات رابطتي محترفات ومحترفي التنس، بمشاركة نخبة من المصنفات والمصنفين الأوائل عالميا.

واحتضن نادي دبي لأصحاب الهمم، النسخة الـ14 لبطولة فزاع الدولية لألعاب القوى لأصحاب الهمم (الجائزة الكبرى دبي 2023 ) بمشاركة 700 لاعب ولاعبة من 66 دولة، وشهدت البطولة تحطيم سبعة أرقام عالمية و40 رقما قاريا.

وأقيم في دبي معرض دبي العالمي للقوارب، من الأول إلى 5 مارس الجاري، في الواجهة البحرية «دبي هاربر»، وهو الحدث الأبرز على مستوى منطقة الشرق الأوسط في مجال نمط الحياة البحرية، والذي تضمن العديد من الأنشطة والفعاليات في مجال الرياضات البحرية مثل بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية، والعروض الليلية للدراجات المائية «هايدروفويل» والاستعراض الحر.

واختتمت في دبي يوم 4 مارس الجاري، بطولة كأس دبي ايفزا الذهبية للبولو، التي كانت انطلقت 15 فبراير الماضي، بمشاركة ثمانية فرق، بهانديكاب 20 جول، وأسدل الستار على منافساتها مساء بفوز فريق «الإمارات» بكأسها في واحد من أهم الأحداث الرياضية السياحية في الإمارات.

وشهد مضمار «ميدان» للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، سباقات «سوبر ساترداي»، التي أقيمت بمشاركة 128 خيلا، وبلغ إجمالي جوائزها 2 مليون و345 ألف دولار، وكانت سباقات فاصلة في حسم هوية المتأهلين للحدث المرتقب «كأس دبي العالمي للخيول» المقرر في 25 مارس الجاري.

واستضافت الفجيرة من 23 إلى 26 فبراير الماضي بطولة الدوري العالمي للكاراتيه لفئتي الشباب والناشئين تحت 21 سنة (بريميرليج 1)، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وبمشاركة 1196 لاعباً ولاعبة من 67 دولة، في الحدث الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

واستضافت عجمان «بطولة عجمان الدولية لبناء الأجسام» يومي 4 و5 مارس الجاري، بالتعاون مع اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية والاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، بمشاركة واسعة من أبطال اللعبة الدوليين.