الروسي ميدفيديف بطلاً جديداً لـ «تنس دبي»

توج سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، الروسي دانييل ميدفيديف، المصنف سابعاً عالمياً، بلقب بطولة سوق دبي الحرة للتنس، التي اختتمت منافساتها مساء أمس، وبلغ مجموع جوائزها المالية 2.9 مليون دولار.

وتغلب ميدفيديف، الفائز للمرة الأولى في تاريخه بلقب البطولة في المباراة النهائية على مواطنه أندري روبليف المصنف سادساً عالمياً، وحامل اللقب، وذلك بنتيجة مجموعتين دون رد بواقع 6-2 و6-2، ليحقق بذلك ثالث ألقابه في أقل من أسبوعين العام الجاري، بعد تتويجه ببطولتي روتردام والدوحة فبراير الماضي.

واحتاج ميدفيديف إلى 69 دقيقة فقط لحرمان روبليف من لقبه، وتحقيق اللقب رقم 18 في مسيرته التي انطلقت في العام 2014، ضمن جولات رابطة محترفي التنس.

وحضر مراسم حفل التتويج سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للتنس؛ وكولم ماكلوكلين، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في سوق دبي الحرة، وراميش كيدامبي رئيس العمليات في سوق دبي الحرة، وصلاح تهلك الرئيس التنفيذي للعمليات المشتركة في سوق دبي الحرة، مدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس. وحصل ميدفيديف على جائزة المركز الأول، البالغة 533 ألفاً و990 دولار، بالإضافة إلى 500 نقطة تضاف إلى تصنيفه العالمي، فيما حصد دانييل ميدفيديف جائزة المركز الثاني، البالغة 287 ألفاً و320 دولاراً، بالإضافة إلى 300 نقطة. وتعد هذه هي المواجهة الثامنة في تاريخ مواجهات البطلين الروسيين، إذ انتهت ست منها لمصلحة ميدفيديف، فيما حسم روبليف مواجهتين فقط.

• احتاج ميدفيديف إلى 69 دقيقة فقط لتجريد روبليف من لقبه في بطولة دبي الدولية للتنس.

الأميركي كريسي والفرنسي مارتن يحرزان لقب «الزوجي»

توج الثنائي المكون من الأميركي ماكسيم كريسي والفرنسي فابريس مارتن بلقب منافسات الزوجي ببطولة سوق دبي الحرة للتنس عقب فوزهما في المباراة النهائية على الثنائي المكون من البريطاني ليود غلاسبول والفنلندي هاري هيليوفارا بمجموعتين دون رد بواقع 7-6 و6-4. واحتاج كريسي ومارتن إلى ساعة واحدة و25 دقيقة لتحقيق لقبهما الأول في بطولة سوق دبي الحرة للتنس، وبالرغم من فوزهما بمجموعتين دون رد إلا أنهما واجها صعوبة في حسم المجموعة الأولى التي سيطر عليها التعادل قبل أن يتمكن كريسي ومارتن من حسمها بشوط كسر التعادل 7-2.