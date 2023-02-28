التونسي الجزيري يودع عالم الكرة الصفراء من «تنس دبي»

أعلن نجم التنس التونسي مالك الجزيري، اعتزاله اللعب، وأن بطولة (تنس دبي) المقامة حالياً في نسختها الـ31 حتى الرابع من مارس المقبل، هي المحطة الأخيرة في مسيرته الممتدة لـ20 عاماً من الاحتراف في عالم الكرة الصفراء.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي، الذي عقده الجزيري أمس، عقب خروجه المبكر من الدور الأول، بالخسارة أمام المصنف 31 عالمياً الإسباني إليخاندرو فوكينا بواقع مجموعتين دون رد (6-2 و6-2).

وقال الجزيري في تصريحات صحافية: «يصعب اتخاذ قرار الاعتزال، إلا أنني انتظرت القدوم إلى دبي حتى تكون بطولتها الغالية على قلبي هي المحطة الأخيرة في مسيرتي الممتدة لـ20 عاماً، لما أحمله من ذكريات جميلة عن هذه البطولة».

وأوضح: «قدمت (تنس دبي) ومسؤولوها الكثير من الدعم خلال مسيرتي المهنية، كما سجلت مشاركاتي هنا لقاءات قوية يصعب نسيانها، خاصة تلك التي جمعتني مع المصنفين الأوائل عالمياً، بداية من لقائي أسطورة التنس السويسري روجيه فيدرر في 2013، كما أنني ولمرات عدة نجحت في التقدم خطوات مهمة خلال مشاركتي هنا، أبرزها بلوغي نصف نهائي نسخة 2018».

وأضاف: «اختيار (تنس دبي) كمحطة أخيرة لي كلاعب، يمثل امتناناً لهذه البطولة ولجمهورها الذي لطالما وقف مسانداً لي في مبارياتي الصعبة، خصوصاً عن اصطدامي الدائم في الأدوار الأول بالمصنفين الأوائل عالمياً، بحجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي واجهته لأكثر من مرة، بجانب البريطاني آندي موري، والسويسري فيدرر».

وعن وجهته المقبلة قال الجزيري: «دخلت قبل شهرين في مشروع جاد على صعيد المجال التدريبي، وأتطلع مع نهاية مسيرتي كلاعب في استثمار خبراتي ضمن هذا المشروع».

ديوكوفيتش يدشن مشوار النجمة السادسة

يدشن المصنف الأول عالمياً الصربي نوفاك ديوكوفيتش، اليوم، مشوار حصد اللقب السادس تاريخياً له في بطولة (تنس دبي) للرجال، وذلك بلقاء التشيكي توماس ماتشاك المصنف 130 عالمياً، في مواجهة تجمع اللاعبين في ختام الدور الأول للبطولة.

ويتطلع ديوكوفيتش، المتوج الشهر الماضي بلقب أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي، في مواصلة مسيرة التألق، وإضافة لقب جديد في دبي بعد أن توج بها أعوام 2009 و2010 و2011، و2013 و2020.

وأكد المصنف الأول عالمياً ديوكوفيتش جهوزيته لخوض منافسات البطولة بعد الحصول على الموافقة الطبية، وقال في تصريحات صحافية: «يسعدني الوجود هنا بعد الإصابة التي كان من الممكن أن تجعل مشاركتي في دبي أمراً مستبعداً، خصوصاً بعد أن تأكدت إمكانية المشاركة بعد حصولي على الموافقة الطبية، التي جاءت بعد فترة علاج امتدت لثلاثة أسابيع تقريباً، الأمر الذي دفعني أخيراً إلى تكثيف التمارين قدر الإمكان لاستعادة لياقتي».

بطاقة دعوة تنهي مغامرة «الخاسر المحظوظ»

نجح المصنف 100 عالمياً الأسترالي ثناثي كوكيناكيس في إنهاء مغامرة «الخاسر المحظوظ» الفرنسي كونتين هاليس من الدور الأول من بطولة «سوق دبي الحرة» لتنس الرجال، عقب فوز كوكيناكيس بواقع مجموعتين دون رد (6-4 و7-6)، في مباراة جمعتهما أمس على الاستاد الرئيس، ودامت ساعة و55 دقيقة.

وجاءت مشاركة كوكيناكيس في البطولة بناءً على بطاقة دعوة موجهة من قبل اللجنة المنظمة، فيما حصل كونتين هاليس على فرصة الانضمام إلى القائمة الرسمية للمنافسين على اللقب، من خلال الاستفادة من خاصية «الخاسر المحظوظ» التي عادة ما تمنح للاعبين المميزين الذين قدموا مستويات رفيعة في الأدوار التأهيلية، ولم يكتب لهم الحظ في الانضمام إلى الدور الأول، خصوصاً أن دخول هاليس جاء بدلاً من الأسترالي كريستوفير أوكنيل الذي أعلن انسحابه قبل ساعات من انطلاقة النسخة الحالية للإصابة.