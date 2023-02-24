«التماس» تهدي «هجن الرئاسة» سيف الإمارات في مهرجان المرموم

فازت «هجن الرئاسة» بسيف الإمارات في اليوم الختامي لمهرجان المرموم للهجن (ختامي المرموم 2023)، الذي أقيمت من خلاله تحديات رموز سن الذلل والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ لمسافة ثمانية كيلومترات، بحضور الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، والشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، والشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ طحنون بن سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان.

من جهته، قام الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتتويج الفائزين برموز الذلل والزمول عقب نهاية الشوط الرابع، بحضور المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن علي سعيد بن سرود، ونائب رئيس اللجنة المنظمة لسباق الهجن بدولة قطر عبدالله الكواري، ومدير إدارة الإعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن عبدالله أحمد فرج.

وتمكّنت مؤسسة هجن الرئاسة من حصد سيف الإمارات للذلل المفتوح عن طريق «التماس»، بقيادة المضمر محمد عتيق المهيري، حيث حصلت على صدارة الشوط الرابع، وحصلت على المركز الثاني «الهايلة» لهجن الرئاسة بقيادة المضمر نفسه، وذهب المركز الثالث إلى شعار هجن الشحانية بواسطة «ربدا»، بقيادة المضمر سالم بن فاران المري.

وذهب خنجر الذلل المحليات إلى شعار هجن الرئاسة عن طريق «سرابة» بقيادة المضمر محمد عتيق المهيري، وكان المركز الثاني من نصيب «الجازي» لهجن الشحانية بقيادة محمد خالد العطية، والمركز الثالث حلت فيه هجن الرئاسة بواسطة «شواهين» تحت قيادة المضمر محمد عتيق المهيري. وحسم «أشهب» لهجن العاصفة البندقية الذهبية للزمول المفتوح، بقيادة المضمر غياث الهلالي، وحل ثانياً «الكاسب» لهجن الرئاسة بقيادة محمد عتيق المهيري، وجاء ثالثاً «نشوان» لهجن الشحانية بقيادة محمد خالد العطية. ونالت هجن العاصفة شداد الزمول المحليات عن طريق «المندفع» بقيادة غياث الهلالي، وجاء ثانياً «مزعل» لهجن الرئاسة بقيادة محمد عتيق المهيري، وكان المركز الثالث من نصيب «الغزال» لهجن الرئاسة بقيادة المضمر نفسه.

• نالت هجن العاصفة شداد الزمول المحليات عن طريق «المندفع».