مكتوم بن محمد: حمدان بن محمد.. 20 عاماً من الحلم والعمل والإنجاز

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، في تدوينة على حساب سموه في منصة "إكس" أن: "عشرون عاماً منذ تولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئاسة المجلس التنفيذي بدبي، ترجم خلالها رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى واقعٍ مزدهر ونتائج استثنائية، ورسّخ تفوّق دبي لتتصدر العالم في كافة المجالات، لتصبح نموذجاً حاضراً لمدن المستقبل، ووجهةً مفضلة للمستثمرين والعقول اللامعة وأصحاب الأفكار الريادية، ووطناً لكل من يحب الحياة".

وفي ختام التدوينة كتب سموه: "عشرون عاماً من الحلم والعمل والإنجاز بقيادة الشيخ حمدان بن محمد، وبقيادة سموّه مازالت رحلتنا في سماء الريادة مستمرة".