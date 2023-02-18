تغيير

يفكر مسؤولو أحد أندية المحترفين المنافِسة على لقب الدوري، في تغيير الجهاز الفني، كون المدرب الحالي غير قادر على تحقيق النتائج المطلوبة، وقد يكون التغيير قريباً في حال لم يفز في الجولة 17.

اعتزال

أخطر نجم كبير عدداً من المقربين منه بأنه قرر الاعتزال نهاية الموسم الجاري، بعدما أصبح خارج التشكيلة الأساسية لفريقه في المباريات الأخيرة وجلوسه الدائم على مقاعد البدلاء.

تجديد

تفكر إدارة أحد أندية المحترفين في تجديد عقد مدرب الفريق قبل نهاية الموسم الجاري، وذلك بعدما قدم مستويات جيدة في الدوري.

استياء

أبدى مدرب استياءه من ردة فعل لاعب في فريقه من خلال «التواصل الاجتماعي»، بعد الاستغناء عن خدمات زميله في الانتقالات الشتوية الماضية، مشدداً على أن مسؤولية اختيار اللاعبين ضمن اختصاصات المدرب فقط.

إداري

فشلت كل محاولات إداري رياضي بارز في العودة إلى المشهد الرياضي مجدداً من خلال تسويق نفسه، بعدما غاب لفترات طويلة عن المجال الإداري.

تبديلات

رفض مجلس إدارة ناد يلعب في الدرجة الأولى تجديد عقود عدد من لاعبيه المميزين لفترة زمنية أطول من المعتاد، كونه قد لا يضمن استمرار عطائهم المميز.

عودة

يبذل مدرب عربي سابق في لعبة جماعية، جهوداً حثيثة لإقناع ناديه السابق بالعودة وتدريب الفريق الأول، بعد أن اتجهت إدارة النادي نهاية الموسم الماضي، إلى فض العلاقة بينهما، والتوجه إلى خبرات تدريبية جديدة تركز على بناء الفريق و«تجديد الدماء».

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