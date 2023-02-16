فرصة

يترقب لاعب شاب حصوله على فرصة المشاركة أساسياً مع فريقه في المباريات المقبلة، بعدما أصيب لاعب أجنبي وتأكد غيابه خلال الفترة المقبلة، إذ كان اللاعب الشاب قد طلب من إدارة النادي الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكنها أكدت أنه سيحصل على فرصته في الفترة المقبلة.

إحباط

قال مقرّبون من لاعب صاعد بأحد أندية دوري أدنوك للمحترفين إن اللاعب يشعر بالإحباط، بعدما أهدر عليه ناديه فرصة الانتقال إلى أحد الأندية الكبيرة على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية التي اختتمت أخيراً.

تصريحات

فضّل مدرب في لعبة فردية عدم الإدلاء بتصريحات إعلامية في بطولة دولية أقيمت أخيراً، بالرغم من اختياره أفضل مدرب في البطولة، مبيناً أن اللاعبين الفائزين لهم الأولوية في الظهور الإعلامي والتحدث عن إنجازاتهم.