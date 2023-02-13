الاتحاد المدرسي يطلق 8 رياضات مدرسية بحثاً عن منصات التتويج العالمية

أطلق الشيخ سهيل بن بطي سهيل آل مكتوم المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، الأمين العام لاتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، من خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم الإثنين بمقر الهيئة العامة للرياضة، العمل في مراكز التدريب الخاصة بثمان رياضات، هي القوس والسهم، والسباحة، والريشة الطائرة، وألعاب القوى، والجودو، والرماية، والتايكواندو، والمبارزة، إذ تم اختيارهم بعناية بما يتوافق مع الرؤى والتوجهات الحكومية واستراتيجية الاتحاد الرامية إلى تكوين جيل جديد يطمح للصدارة واعتلاء منصات التتويج العالمية.

وقال الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم «نثمن جهود فريق العمل الذي قام بدور كبير لضمان استيفاء المشروع لأعلى معايير الجودة في الخدمات التي سيتم تقديمها لأبنائنا الطلبة، بهدف الالتزام بالمشاريع الحكومية الرامية إلى توفير أفضل الخدمات لجميع سكان دولة الإمارات في جميع المجالات».

وستبدأ هذه المراكز العمل اعتباراً من يوم بعد غدٍ الأربعاء، بثلاث رياضات هي ألعاب القوى والريشة الطائرة والسباحة تحت إشراف نخبة من المدربين المؤهلين، بالتعاون بين اتحادات الألعاب المختلفة واتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، على أن يتم إطلاق المراكز الخاصة بباقي الألعاب تباعاً خلال الفترة المقبلة.

وتتضمن الألعاب المدرسية نوعين من البرامج، برنامج تنافسي وبرنامج تدريبي، حيث يتم توزيع البرنامج التنافسي على 3 مستويات للفئات العمرية التي تتراوح بين 15 و17 عاماً. وتنطلق منافسات المستوى الأول خلال الأسابيع المقبلة من خلال مسابقات تقام داخل كل مدرسة ليتأهل الأفضل منهم إلى المستوى الثاني الذي يشمل المدارس المتنافسة داخل كل منطقة (أبو ظبي، دبي، الشارقة، الإمارات الشمالية) في بداية مايو المقبل. ومن ثم تصل المنافسات إلى المستوى الثالث، المعروف بالنهائيات على مستوى الدولة، والذي سيتوج من خلاله جميع الأبطال الوطنيين، في منتصف شهر مايو.

أما البرنامج التدريبي فيستهدف الفئات العمرية من 9 إلى 14 عاماً، من خلال افتتاح مراكز تدريب في جميع أنحاء الإمارات تغطي جميع الرياضات الثمانية.