«الهيئة» تختتم برنامج تمكين القيادات الرياضية

اختتمت الهيئة العامة للرياضة برنامج تمكين القيادات الرياضية، الذي يهدف إلى إعداد قادة رياضيين جدد، وإكسابهم المهارات والمعارف التي تعزز قدرتهم على العمل في المجال الإداري بالقطاع الرياضي. وشهد البرنامج مشاركة نحو 100 منتسب من العاملين في القطاع الرياضي والحاصلين على شهادات دراسية عليا.

وانطلق البرنامج في السادس من الشهر الجاري، وتناول على مدار خمسة خمسة أيام خمسة محاور مختلفة، هي القيادة الرياضية، والمنظمات الرياضية، واللوائح والقوانين والدبلوماسية الرياضية، والعلاقات الدولية في الرياضة، والاتصال والتفاوض والتسويق الرياضي.

وخلال اليوم الأول، ألقى عضو مجلس إدارة شركة نادي النصر، الدكتور أحمد المطوع، محاضرة تحدث من خلالها عن مفهوم القيادة والقائد وصفات ومهارات القادة، ثم ورشة عمل قدمها اللواء الدكتور محمد المر، مدير الإدارة العامة لرعاية حقوق الإنسان بشرطة دبي، رئيس اتحاد ألعاب القوى، عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وتحدث عن أهمية العمل الإداري على صعيد توفير أفضل الظروف لتأهيل وصناعة الأبطال الرياضيين.

وفي بقية المحاضرات، ألقى الدكتور أحمد رجب، أستاذ الإدارة الرياضية في جامعة حلوان، محاضرة تحدث خلالها عن كيفية تصنيف المنظمات الإدارية وطرق إدارتها، ثم ورشة عمل قدمها اللواء ناصر الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، تطرقت لأهمية تأهيل جيل جديد من القادة الرياضيين، وكذلك تم التركيز في جلسات أخرى على اللوائح والقوانين والدبلوماسية الرياضية من خلال ورشة عمل قدمها الدكتور عدنان حمد الحمادي، رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي.