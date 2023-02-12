بول غريغا والبلوشي بطلا السباق الصحراوي في بطولة «السلم للدراجات»

نجح دراج فريق شباب الأهلي، السلوفيني بول غريغا، في الفوز بلقب فئة المحترفين في السباق الختامي للموسم السابع لبطولة السلم للدراجات الهوائية التي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ونظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل.

ونال بول غريغا جائزة المركز الأول البالغة 40 ألف درهم، وحل الهولندي توماس هيغرلاند من شباب الأهلي أيضاً في المركز الثاني، وحصل على 30 ألف درهم، ثم سفيان حدي من نادي أبوظبي للدراجات ثالثاً، وحصل على 20 ألف درهم.

وفي سباق الهواة نال دراج فريق الشعفار جميرا للدراجات راشد البلوشي اللقب، بعدما حل في المركز الأول ونال جائزة 30 ألف درهم، وجاء ماجد عبدالرحيم البلوشي من «شرطة دبي» في المركز الثاني، وحصل على 20 ألف درهم، وسعيد حسن من «شرطة دبي» في المركز الثالث وحصل على 15 ألف درهم. وقامت اللجنة المنظمة بتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الهواة والمحترفين، كما تم تتويج فريق شرطة دبي بالمركز الأول في سباق الإماراتيين الهواة الثاني.

وبنهاية السباق الصحراوي المفتوح أمس، اختتمت بطولة السلم موسمها السابع الذي جاء ناجحاً ومتنوعاً من حيث السباقات للهواة والنخبة من الرجال والسيدات، إلى جانب السباقين الصحراويين، بمجموع جوائز مالية وصل إلى خمسة ملايين درهم.

وقال الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، عمير بن جمعة الفلاسي: «بفضل توجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، جاء مسك ختام الموسم السابع رائعاً ومبهراً، وقد حرصنا على تنويع السباقات للوصول إلى الأفضل، وكل الشكر للمتسابقين والفرق لأنهم أساس هذا النجاح، وبفضل آرائهم ومساهماتهم استطعنا الارتقاء بالسباقات إلى مستوى رفيع وغير مسبوق».

وتابع في تصريحات صحافية: «تنوع تضاريس محمية المرموم منحنا أريحية أكثر في تغيير المسارات، خصوصاً أن أعضاء اللجنة المنظمة على دراية تامة بتضاريس المنطقة، حيث سعينا لننقل للعالم صوراً عن روعة هذا المكان».

وسجل الموسم السابع مشاركة قياسية تخطت 1000 متسابق من الجنسين في جميع السباقات، ما يعكس مساهمة البطولة في نشر ثقافة ممارسة الرياضة عموماً والدراجات الهوائية على وجه الخصوص، وتعزيز تواجدها وأهميتها من أجل مجتمع أكثر صحة وسعادة.

نتائج السباق الصحراوي

المحترفون

1- بول غريغا.

2- توماس هيغرلاند.

3- سفيان حدي.

الهواة

1- راشد البلوشي.

2- ماجد البلوشي.

3- سعيد حسن.