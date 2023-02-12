«ماراثون دبي» يشد أنظار العالم في «مدينة إكسبو»

يعود ماراثون دبي الدولي للظهور من جديد، بعد أكثر من ثلاث سنوات من التوقف، بسبب جائحة «كورونا» وقيود السلامة، وستكون النسخة الـ22 مميزة بمسارات جديدة، كونها تقام في «مدينة إكسبو دبي». ويُعدّ ماراثون دبي واحداً من أقدم السباقات في الشرق الأوسط، ويعود هذا العام تحت مظلة مجلس دبي الرياضي.

ويتضمن الماراثون إقامة ثلاثة سباقات مختلفة، أبرزها السباق الرئيس حول «مدينة إكسبو»، الذي تبلغ مسافته 42.195 كيلومتراً، ويتبعه سباقا الجماهير ومسافته 10 كيلومترات، والعائلي ومسافته أربعة كيلومترات، داخل حرم «مدينة إكسبو»، على أن يكون خط النهاية في «مدينة إكسبو»، تحت «قبة الوصل». وينطلق السباق الرئيس بمشاركة نخبة من العدائين في العالم، ويبدأ الساعة السادسة صباحاً، وسيشهد بداية قوية من امتداد «مدينة إكسبو دبي» إلى بعض الطرق السريعة الحديثة في المدينة، مروراً بـ«مجمع دبي للاستثمار» و«جميرا غولف إستيت»، قبل أن يعود إلى نقطة النهاية أمام «قبة الوصل» الشهيرة.

ومن أبرز المشاركين في الحدث العالمي: بطل ماراثون دبي 2014 الإثيوبي تسيغاي ميكونين، الذي سجل من قبل أفضل زمن شخصي له وهو 2:04:3 ساعتين، وينافسه عدد من مواطنيه الموهوبين وذوي الخبرة، بما في ذلك الفائز في ماراثون روما ولينز عام 2022، فيكر بيكيلي، وبطل روتردام السابق أبيرا كوما وغيبريتساديك أبراها، الفائز في مراكش وبراغ وغوانزهو، والمتوّج أخيراً بسباق ليوبليانا.

أما على صعيد عداءات النخبة والمحترفات، تبرز غوتيمي شون، الفائزة بالمركز الثاني في ماراثون دبي 2020، وتواجه الشابة البالغة من العمر 31 عاماً، والتي احتلت المركز الخامس في سيؤول العام الماضي، منافسة قوية من متسابقات من إثيوبيا، أبرزهن: روتي آغا صاحبة أفضل زمن شخصي 2:18:34 في مثل هذه السباقات، وجيليت بوركا، والموهوبة البالغة من العمر 22 عاماً سيرانيش ييرغا، التي فازت بثلاثة سباقات متتالية في عام 2022.

وفي فئة الكراسي المتحركة، سيعود حامل اللقب مارسيل هوغ من سويسرا، وكله آمال بأن يتوّج مرة أخرى في دبي، إضافة إلى تحقيق زمن عالمي جديد.

ويعتقد هوغ أنه في متناول يده أن يفوز بلقب ماراثون دبي، وقال في تصريح صحافي: «أريد أن أحاول تحطيم الزمن القياسي العالمي، لكن الكثير يعتمد على اتجاه الرياح الذي يصعب التنبؤ به. إنه وقت مبكر جداً من الموسم، وسيكون ماراثون دبي أول منافسة لي في عام 2023، لكنني تدربت بشدة على ذلك، وأشعر بأنني مستعد جيداً».

وفي فئة الكراسي المتحركة للسيدات، تقوم الإنجليزية إيدن رينبو كوبر بأول زيارة لها إلى دبي بعد ستة أشهر فقط من حصولها على الميدالية الفضية المذهلة في دورة ألعاب الكومنولث في برمنغهام. وهذه الشابة البالغة من العمر 22 عاماً، عضواً في «أكاديمية وير أرشر»، التي يديرها ديفيد وير، البطل البارالمبي، وتستعد لأول تجربة لها في الطرق السريعة والمسطحة في دبي.

وقالت كوبر في تصريح صحافي: «أنا متحمسة للغاية للمشاركة في أول ماراثون دبي لي، ولا أطيق الانتظار للفوز باللقب». أما على صعيد السباق العائلي والبالغ مسافته أربعة كيلومترات داخل «مدينة إكسبو»، فقد شهد إقبالاً كبيراً من العائلات التي تتطلع للركض رفقة ذويهم، وهو السباق الذي اعتاد في كل موسم أن يشهد تجمعات كبيرة للعائلات التي تعيش في دبي وسائر إمارات الدولة، من جميع الجنسيات.

• حامل اللقب السويسري هوغ، يعود إلى المنافسة على لقب فئة «الكراسي المتحركة».. والإنجليزية كوبر تشارك للمرة الأولى.

أبرز المشاركين من العدائين والعداءات

- تسيغاي ميكونين.

- فيكر بيكيلي.

- غوتيمي شون

- روتي آغا.

- جيليت بوركا.

جوائز الأبطال

فئة المحترفين

البطل: 80 ألف دولار

الوصيف: 40 ألف دولار

المركز الثالث: 20 ألف دولار

فئة المحترفات

البطل: 80 ألف دولار

الوصيف: 40 ألف دولار

المركز الثالث: 20 ألف دولار

فئة أصحاب الهمم

رجال

البطل: 5000 دولار

الوصيف: 3000 دولار

المركز الثالث: 2000 دولار

سيدات

البطل: 5000 دولار

الوصيف: 3000 دولار

المركز الثالث: 2000 دولار

فئة العائلات

رجال

البطل: 5000 دولار

الوصيف: 3000 دولار

المركز الثالث: 2000 دولار

سيدات

البطل: 5000 دولار

الوصيف: 3000 دولار

المركز الثالث: 2000 دولار