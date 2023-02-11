المنتخب يدشن «غرب آسيا لكرة الهدف للمكفوفين» بلقاء الكويت

يدشن المنتخب الوطني بطولة غرب آسيا لكرة الهدف للمكفوفين اليوم بلقاء الكويت في التاسعة صباحاً.

وتقام البطولة في ضيافة نادي عجمان لأصحاب الهمم، وتمتد حتى 16 الجاري، بمشاركة ستة منتخبات.

وقال إداري المنتخب الوطني عبدالعزيز الحمادي، في تصريح صحافي: «المنتخب على أتم الجاهزية لضربة البداية في بطولة غرب آسيا، التي ستقام بدورها التمهيدي بنظام الدوري من مرحلة واحدة».

وأوضح: «انخرط المنتخب بمعسكر داخلي ديسمبر الماضي في جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً في الشارقة، قبل التوجه خلال الفترة من السادس حتى 20 يناير الماضي إلى تايلاند لخوض معسكر خارجي مشترك مع تايلاند، والعودة إلى الدولة للانخراط مجدداً في تدريبات بمقر الجمعية، قبل التوجه مجدداً لإقامة معسكر داخلي مغلق في نادي عجمان لأصحاب الهمم، لوضع اللمسات الأخيرة قبل ضربة بداية البطولة».

وأضاف: «تضم قائمة المنتخب عبدالرحمن البستكي، ولؤي النقبي، وأحمد العلي، وسعيد الكتبي، ونواف المسماري، ووليد البلوشي، ومحمد الحوسني، وغالبيتهم من أصحاب الخبرات، وطموحاتنا كبيرة رغم صعوبة المهمة».

وأكد الحمادي على أهمية المشاركة في البطولة، وقال: «البطولة محطة عامة للاعبينا في اكتساب الخبرات الدولية اللازمة لتطوير مستواهم الفني باللعبة، إذ تعود المشاركة الخارجية الأخيرة للمنتخب إلى العام 2019».

وتابع: «جميع المنتخبات المشاركة لديها حظوظ قوية للمنافسة في ظل تقارب المستويات، وعلينا التركيز في مبارياتنا في الدور التمهيدي، لضمان التأهل ضمن المنتخبات الأربعة الأولى إلى نصف النهائي الذي ينطلق 14 الجاري».