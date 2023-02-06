4 جهات جديدة تنضم لرعاة «الألعاب الحكومية»

أعلنت اللجنة المنظمة للألعاب الحكومية توقيع اتفاقيات رعاية وتعاون جديدة مع أربع جهات وطنية، هي: بنك أبوظبي الأول، شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، حي دبي للتصميم، وشركة لولوليمون التابعة لمجموعة ماجد الفطيم، تحضيراً لانطلاق النسخة الرابعة من الحدث الذي يحظى باهتمام دولي واسع.

ويأتي الإعلان عن التوقيع بالتوازي مع توسع نطاق البطولة للمستوى العالمي، والتي تُنظم برعاية رئيسة من موانئ دبي العالمية، ورعاية ذهبية مع مؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات»، وذلك في الفترة من 2 إلى 5 مارس 2023، في منطقة حي دبي للتصميم.

وقال مدير الألعاب الحكومية مروان بن عيسى، في تصريح صحافي: «نثمن دور المؤسسات الراعية في مساندة الفعاليات والأنشطة الرياضية، والاحتفاء بقيم العمل الجماعي». وأكدت خديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم، أن استضافة النسخة الرابعة تعكس التزام الحي الإبداعي بنهج العمل الجماعي وروح الفريق الواحد. بدوره قال أحمد بورحيمة مدير إدارة تنفيذي - العلاقات الحكومية في شركة «دو»: «الألعاب الحكومية باتت اليوم من أبرز الأنشطة والفعاليات الجماعية ضمن الأجندة الرياضية في مدينة دبي».

وقال ريسي فولكنر، رئيس شؤون الاتصالات والعلاقات الخارجية لدى مجموعة بنك أبوظبي الأول: «تسهم الألعاب الحكومية في تعزيز روح التنافس من خلال سلسلة من المسابقات والتحديات التي صممت لاختبار القدرات البدنية والذهنية للمشاركين». وقال فهد غانم، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم لايف ستايل»: «يهدف هذا التعاون إلى الارتقاء بمستوى صحة ونشاط المجتمع والتواصل معه، كما يتماشى مع الأهداف الصحية لدبي والمتمثلة في تعزيز التواصل مع جميع شرائح المجتمع وحثهم على ممارسة النشاط البدني».

وتنتقل النسخة الرابعة إلى آفاق عالمية أرحب مع الفئة الجديدة «تحدي المُدُن»، التي تشهد مشاركة 28 مدينة عالمية، إضافة إلى فئتي «الجهات الحكومية» لكل من فرق الرجال والسيدات، وفئة «الألعاب المجتمعية» بمشاركة الفرق المشكلة من الجمهور العام.

النسخة المقبلة من «الألعاب الحكومية» تقام خلال الفترة بين 2 و5 مارس المقبل.