البلوشي يتوج بسباق الهواة الإماراتيين في «السلم للدراجات الهوائية»

فاز راشد البلوشي بلقب سباق الهواة بحصوله على المركز الأول في السباق الخامس ضمن الموسم السابع لبطولة السلم للدراجات الهوائية، بعدما قدم النجوم الإماراتيون أقوى صور التنافس في سباق الهواة الإماراتيين الثاني، الذي ينظمه مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل.

ونجح راشد البلوشي من فريق الشعفار جميرا، في خطف لقب السباق، أمس، في محمية المرموم الطبيعية بمنطقة السلم، والذي امتد لمسافة 137 كلم، وبمشاركة 108 متسابقين، على الصعيد الفردي، أو على صعيد الفرق، وهي: شرطة دبي، الشعفار جميرا، الوثبة، تورك، فريق جهاز أمن الدولة بدبي، ربدان، ياسي، شباب الأهلي، النصر وأبوظبي للدراجات الهوائية.

وحل بالمركز الثاني أحمد قايد من فريق شرطة دبي، وبالمركز الثالث طارق عبيد من فريق شباب الأهلي. وعلى صعيد ترتيب الفرق احتل فريق الشعفار جميرا للدراجات الهوائية المركز الأول، وجاء فريق شرطة دبي ثانياً، وفريق شباب الأهلي – الهواة بالمركز الثالث.

وحصل راشد البلوشي على جائزة مالية تبلغ 200 ألف درهم، علماً أن الجوائز المالية المخصصة للسباق تبلغ مليون درهم، ويحصل صاحب المركز الثاني على 150 ألفاً، وينال الثالث 100 ألف، والرابع 80 ألفاً، والخامس 70 ألفاً، ويحصل أصحاب المراكز من السادس إلى العاشر على 30 ألف درهم لكل منهم، وأصحاب المراكز من 11 إلى 20 على مبلغ 25 ألف درهم لكل منهم.

ورفع الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، عمير بن جمعة الفلاسي، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتوجيهات سموه الحكيمة والدعم اللامحدود، وتشجيع سموه وتحفيز المشاركين لتقديم أفضل مستوياتهم في مظهر يجسد الرعاية الأبوية والأهداف الكبيرة التي تتحقق بفضل رؤية سموه، ودعمه في جميع المجالات، وقال: «حرص سموه على توجيه اللجنة المنظمة ودعم جهودهم أثناء السباق وشرّفهم بحديث أبوي يحمل الكثير من حكمة القائد إلى أبنائه من أجل تطوير هذه البطولة وتعزيز نجاحاتها».

وأضاف: «قدم المشاركون الهواة أداءً قوياً، كشف عن تطور كبير في مستوياتهم، حيث تجاوز معدل سرعتهم أكثر من 43 كلم في الساعة، رغم قوة الرياح الجانبية التي بلغت سرعتها في بعض الأحيان 25 كلم في الساعة، ما يؤكد تحقيق هذه البطولة أهدافاً كبيرة وعديدة في مقدمتها نشر ممارسة هذه الرياضة وتطوير مستويات المشاركين من مختلف الفئات، ما رفع عدد المشاركين في هذا الموسم إلى أكثر من ألف دراج تم تسجيلهم، كما أظهروا جميعاً مستويات مفرحة تدل على التطور الكبير فنياً وبدنياً، وأيضاً في التعامل مع متغيرات السباق واستخراج أفضل الأداء من الدراجات التي يشاركون بها».

سباق النخبة للسيدات ينطلق اليوم

يقام اليوم سباق النخبة للسيدات بمشاركة 89 متسابقة من 27 جنسية مختلفة، بشكل فردي و19 فريقاً، وذلك لمسافة 137 كلم، وبجوائز مالية تبلغ 735 ألف درهم إماراتي.