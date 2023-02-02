لوب ينتظر رالي أبوظبي الصحراوي بفارغ الصبر

تتضمن عودة بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية إلى الإمارات في وقت لاحق من هذا الشهر على جميع مكونات رياضة السيارات الكلاسيكية الأخرى، مع التركيز بشكل كبير على السيارة التي حطمت الارقام القياسية في بداية هذا العام.

وحصد سيباستيان لوب ستة انتصارات متتالية في مراحل رالي داكار الأخير في السعودية على متن سيارة برودرايف هانتر، وهو رقم قياسي في تاريخ رالي داكار الممتد إلى 34 عاماً والذي سجله أحد نجوم هذه الرياضة الأسطوريين وهو آري فاتانين.

وكانت سيارة برودرايف هانترقد فازت بتسع مراحل من أصل 14 مرحلة في جولة بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية الافتتاحية في رالي داكار في السعودية، وتمكن لوب بفضل عروضه الرائعة من تصدر البطولة مع فريق البحرين ريد إكستريم ليمضي قدماً ويستعد للجولة الثانية من البطولة في رالي أبوظبي الصحراوي في الامارات العربية المتحدة والذي يقام خلال الفترة من 26 فبراير إلى 3 مارس 2023.

وينتظر لوب بطل العالم للراليات تسع مرات بفارغ الصبر للعودة إلى المنافسة في الإمارات، حيث تتوفر الآن نسخة قانونية للطرق المعبدة من سيارة برودرايف هانتر للقيادة على الطريق، وكذلك في الصحراء.

وساعدت آراء لوب وملاحه فابيان لوركين وفريق البحرين ريد إكسترينم شركة برودرايف على تطوير سيارة هانتر الجديدة للطرق المعبدة لتصبح أول سيارة في العالم لجميع التضاريس، وتمضي الشركة ببناء عدد محدود من هذه السيارة في المملكة المتحدة وفقاً للمواصفات الفردية لعدد مختار من عشاق السيارات الخارقة.

وقال سيباستيان لوب: "بالطبع فان مهمتنا هي محاولة الفوز بالراليات، وبعد النتائج في داكار، نحن متحمسون للبطولة، ونتطلع إلى رالي أبوظبي الصحراوي الذي يعد اختباراً رائعاً آخر لنا وللفريق وللسيارة.. آمل أيضاً أن أقود نسخة الطرق المعبدة من سيارة هانتر لأول مرة، وأرى كيف قامت شركة برودرايف ببناء هذه المركبة، بناءً على نسب سيارات الرالي للاستخدام اليومي".

وتتميز سيارة هانتر وهي سيارة دفع رباعي بقوة 600 حصان، مع قوة أكثر بنسبة 50٪ من نسخة سيارة الرالي التي جعلت فريق البحرين ريد إكستريم يتفوّق في سلسلة بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية.

وأضاف لوب: "هناك أربع جولات متبقية من البطولة، ويمكن أن يحدث الكثير في البطولة خلال الأشهر القليلة المقبلة، لذلك فان هدفنا هو الاستفادة من الخبرة التي اكتسبناها من رالي داكار وسنحاول الفوز في رالي أبوظبي الصحراوي هذا العام، وتعزيز تصدرنا للبطولة ككل".

وإذا تمكن من توفير الوقت الكافي لاختبار سيارة هانتر الخارقة في الإمارات العربية المتحدة، فلن يحتاج لوب إلى التباطؤ في الصحراء. وتتسارع السيارة من صفر إلى 100 كم / ساعة في أقل من أربع ثوان، وتبلغ سرعتها القصوى حوالي 250 كم / ساعة. كما أن لديها سرعة مريحة للقيادة في وسط المدينة.

