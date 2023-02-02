اتحاد البادل يطلق «جولة المشرق» بجوائز 350 ألف درهم

أعلن اتحاد الإمارات للبادل عن إطلاق جولة المشرق للبادل 2023، التي تضم سلسلة من البطولات المجتمعية المخصصة للهواة للمرة الأولى على مستوى الدولة.

وتتألف الجولة من 20 بطولة موزعة على ثمانية أسابيع، اعتباراً من شهر فبراير الجاري وحتى ديسمبر المقبل، ويصل مجموع جوائز الموسم الأول منها إلى 350 ألف درهم.

وقال الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل: «تتميز رياضة البادل بشعبية كبيرة في الدولة، ونسعى إلى تعزيز انتشارها من خلال تنظيم فعاليات كبرى على مستوى الدولة، للارتقاء بمجتمع البادل ومعايير البطولات والخبرة التنافسية للاعبين، وتمثل جولة المشرق للبادل 2023 فصلاً جديداً في رحلة هذه الرياضة المميزة، وتؤكد التزامنا في تطويرها المستمر محلياً، ونأمل أن تلعب الجولة دوراً استراتيجياً لتحقيق أهداف الاتحاد، المتمثلة في تعزيز معايير اللعبة، ورعاية جميع اللاعبين والمنظمين والأندية، إضافة إلى تعزيز رؤية الدولة الرامية إلى نشر ثقافة الرياضة في المجتمع والتأكيد على أهميتها».

وتقام جولة المشرق للبادل في موسمها الأول في أربع إمارات: (دبي وأبوظبي والشارقة وعجمان)، حيث يحصل اللاعبون المسجلون ضمن فئات الرجال والسيدات أو الفئات المفتوحة على نقاط تصنيف وفقاً لترتيبهم النهائي في ثلاث منافسات، هي: UAEPA10 وUAEPA100، وUAEPAE&E التي يجب أن تضم فرقاً مؤلفة من لاعبين اثنين من المواطنين والمقيمين. كما توجد منافسة رابعة للاعبين دون 16 عاماً، وهي مفتوحة للاعبين واللاعبات حسب فئة المباراة، إلا أنها لا تدخل في التصنيف. ومن المقرر أن تستضيف أكاديمية البادل تنس العالمية المنافسات الافتتاحية في دبي بين 17 و19 الجاري.