مها خالد والمرزوقي يتوجان في ختام مهرجان سلطان بن زايد للقدرة

توجت الفارس المغربية مها خالد على صهوة «ايه اس جي بيوستو» لإسطبلات النصر بلقب كأس سلطان بن زايد للقدرة «الماراثوني» لمسافة 161.96 كلم المصنف دولياً بنجمتين، والذي أقيم اليوم «الأحد»، بقرية بوذيب العالمية بالختم في أبوظبي، ضمن فعاليات مهرجان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للقدرة.

وقطعت البطلة مسافة السباق الإجمالية التي أقيمت على مدى يومين بزمن وقدره 6:09:36 ساعة، بمعدل سرعة 23.52 كلم/ ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم على صهوة «زين» لإسطبلات (66) بزمن وقدره 6:53:34 ساعة، وبمعدل سرعة 23.50كلم/ ساعة.

فيما حل في المركز الثالث الفارس عبد الله الحمادي على صهوة «دون ترانكويلو» لإسطبلات المغاوير بزمن وقدره 6:53:35 ساعة، وبمعدل سرعة 23.50 كلم/ ساعة.

وأقيمت الجولة الثانية للسباق التي امتدت، لمسافة 81.675 كيلومتر، على ثلاث مراحل، بمشاركة 42 فارساً وفارسة الذين اجتازوا بوابات الفحص البيطري في الجولة الأولى للسباق التي بلغت 80.30 كيلومتر.

من ناحية أخرى توج الفارس عبد العزيز إبراهيم المرزوقي على صهوة «مورزكا» لإسطبلات «المغاوير» بطلاً لسباق الشباب والناشئين لمسافة 104.83 كلم، بمشاركة 109 فرسان وفارسات، وسجل زمناً وقدره 3:50:40 ساعة بمعدل سرعة 27.28 كلم/ساعة.

وجاء في المركز الثاني الفارس خليفة راشد العميمي على صهوة «ايلورا دي لوزيل» لإسطبلات «أم7»، مسجلا زمنا قدره 3:55:50 ساعة بمعدل سرعة 26.68 كلم/ساعة.

فيما حل في المركز الثالث الفارس سيف جمعة محمد بالجافلة على صهوة «اس دبليو فالكون» لإسطبلات العاصفة بزمن 3:48:01 ساعة بمعدل سرعة 26.31كلم/ساعة.

وعقب ختام السباق، قام اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، بتتويج الفائزات، بحضور أحمد السويدي المدير التنفيذي بالاتحاد، وعبد الله النقبي مدير ادارة التسويق والفعاليات بالاتحاد، ومحمد الجنيبي مدير الفعاليات بقرية بوذيب، وكيم اليوت مدير مضمار أبوظبي للفروسية.