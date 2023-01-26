136 ألف شخص استفادوا من فعاليات «أبوظبي للدراجات» العام الماضي

أكد نادي أبوظبي للدراجات أن 136 ألف شخص استفادوا من الفعاليات التي نظمها خلال العام الماضي، مؤكداً في بيان صحافي أن هذه الفعاليات المختلفة أسهمت في تشجيع ودعم رياضة ركوب الدراجات الهوائية. وأكد أنه قام بتوفير 800 دراجة وخوذة مجاناً في حلبة مرسى ياس، ضمن الفعاليات التشجيعية والتوعوية بأهمية ركوب الدراجات، بجانب فعاليات أخرى استفاد منها 127 ألفاً و546 شخصاً، كما نظم 49 سباقاً، بواقع 26 سباقاً مجتمعياً، و23 طلعة تحدي مجتمعية، شارك فيها أكثر من 8850 شخصاً، ليتجاوز بذلك إجمالي عدد المستفيدين من كل الفعاليات حاجز الـ136 ألف شخص.