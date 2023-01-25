بطولة الإمارات للمواي تاي الجمعة المقبل

أعلن اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينغ عن تنظيم منافسات بطولة الإمارات للمواي تاي للرجال والسيدات على مستوى الدولة وذلك خلال الفترة من 27 إلى 29 يناير 2023 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ضمن أجندة الموسم الحافل بالبطولات والتي تشمل جميع الفئات تحت إشراف اتحاد اللعبة.

ويتضمن برنامج البطولة البداية بعمليات قياس الوزن والفحص الطبي للمشاركين وذلك يوم الخميس الموافق 26 يناير الجاري بمقر الاتحاد في نادي الجزيرة بأبوظبي، ومن ثم انطلاقة منافسات البطولة بتاريخ 27 يناير الجاري عند الساعة الثالثة ظهراً وفي اليوم الذي يليه تنطلق المنافسات عند الساعة 12 ظهراً، فيما تنطلق مواجهات اليوم الختامي بتمام الساعة 12 ظهراً.

في المقابل، أعلن اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ عن اكتمال عمليات التسجيل في منافسات البطولة وسط مشاركة 150 لاعباً يمثلون 30 نادياً على مستوى الدولة لتؤكد البطولة مكانة وقوة قاعدة اللعبة على الصعيد المحلي وحرصهم على المشاركة بفاعلية دعماً لتعزيز حضور الأبطال وممثلي الأندية وطموحاتهم الكبيرة للظفر بالألقاب والبطولات التي ينظمها اتحاد اللعبة.