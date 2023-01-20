«ديزرت غروب» بطلاً لـ «شد الحبل» في الدورة العمالية

أحرز فريق «ديزرت غروب» لقب منافسات بطولة شد الحبل، التي تُقام ضمن النسخة الرابعة من الدورة الرياضية العمالية التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي، والشركاء الاستراتيجيين شرطة دبي، وبلدية دبي، وتُقام تحت شعار «إسعادهم هدفنا». وعاد المركز الثاني في بطولة شد الحبل إلى فريق إيمريل، وحل فريق النابودة في المركز الثالث. وأقيمت منافسات البطولة وسط متابعة جماهيرية كثيفة في حديقة القوز من 8 إلى 15 الجاري. وتم في ختام الفعالية توزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين بالمراكز الأولى كما تم توزيع هدايا وجوائز للجماهير الحاضرة في البطولة، وقام بتوزيع الجوائز عبدالله لشكري أمين سر اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي بالإضافة إلى ممثل مجلس دبي الرياضي.

وتستمر منافسات البطولة حتى 31 مارس 2023، وتُقام منافساتها في مواقع عدة بدبي، وتتضمن 10 ألعاب رياضية هي: كرة القدم، كرة السلة، كرة الطائرة، الريشة الطائرة، مصارعة الذراعين، اليوغا، شد الحبل، الكريكيت، سباق الطريق، والسباحة.