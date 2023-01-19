«مرغم» يظفر بسيفي ولي عهد دبي للهجن

تألق شعار «مرغم» في ختام مهرجان ولي عهد دبي للهجن، أمس، في تحديات رموز سن الحول والزمول لمؤسسات هجن أبناء القبائل، التي أقيمت على مدار ستة أشواط لمسافة ثمانية كيلومترات، وبمشاركة 149 مطية.

حضر المنافسات سموّ الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، وسموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم. وقام سموّ الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، بتكريم الفائزين بالرموز عقب نهاية الاشواط.

وتصدر شعار «مرغم» مشهد اليوم الختامي، إذ تمكن من الظفر بثلاثة رموز، على رأسها سيفا ولي عهد دبي للحول المفتوح، وجائزته المالية البالغة ثلاثة ملايين درهم، وفازت به «دوامه» لحمد راشد بن غدير الكتبي، بينما حلّت ثانية «سبأ» للمالك نفسه، وجاءت في المركز الثالث «أمجاد» لحربي أحمد حربي العامري.

والسيف الثاني للحول «إنتاج»، وفازت به «بيه» لحمد راشد الكتبي، وتبلغ جائزته مليوني درهم. وجاءت «سلهودة» لعبدالله الطير سهيل العامري في المركز الثاني، و«مياسة» لعلي خليفة بن بليشة الكتبي في المركز الثالث.

وحقق «مبهر» لحمد راشد الكتبي الرمز الـ13 في رصيده، من خلال فوزه بخنجر الزمول المفتوح ومليوني درهم، وحلّ «الشامخ» المملوك إلى راشد طالب متعب شريم المري في المركز الثاني، و«سحاب» المملوك إلى محمد راشد المنصوري ثالثاً.

في المقابل، تمكن «مكرم» المملوك إلى الدحبه قنازل العامري من حصد خنجر الزمول «إنتاج» و1.5 مليون درهم، وحلّ وصيفاً له «غرياف» لسعيد منانه غدير اجتبي، وجاء في المركز الثالث «حبوب» المملوك لعلي راشد مفتاح الشامسي.

أما خنجر الزمول المحليات و1.5 مليون درهم، فقد كانت من نصيب شعار عتيق مطر القبيسي بواسطة «هملول»، وذهب المركز الثاني إلى «ملبي» المملوك إلى حمد غانم علي حمودة الظاهري، وحلّ ثالثاً «البدع» المملوك إلى حمد راشد الكتبي. وحصد شعار سالم احمد محمد الفلاحي، شداد الحول المحليات ومليوني درهم عن طريق «نوايا»، وجاءت في المركز الثاني «مشكورة» المملوكة إلى محمد علي حماد الشامسي. وكان المركز الثالث من نصيب «أصفهان» لحمد راشد الكتبي.