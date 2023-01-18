قرعة متوازنة لبطولة دبي الدولية لكرة السلة.. والإمارات في المجموعة الأولى

أسفرت قرعة بطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها الـ32، التي سحبت أمس في دبي، عن مجموعتين متوازنتين للفرق الـ10 في الدور التمهيدي للبطولة المقامة على صالة نادي النصر خلال الفترة من 27 يناير الجاري وحتى الخامس من فبراير المقبل.

حضر مؤتمر القرعة، رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة اللواء إسماعيل القرقاوي، وأعضاء اللجنة المنظمة العليا للبطولة، وأقيمت للمرة الأولى بتاريخ البطولة إلكترونياً، قبل أن تأتي نتائجها منصفة من حيث قوة المستويات الفنية والمباريات في الدور التمهيدي، الذي سيمنح في ختامه تأهل الفرق الأربعة الأولى من كل مجموعة للدور ربع النهائي.

وجاء منتخب الإمارات في المجموعة الأولى بجوار الوحدة السوري وسترونغ غروب الفلبيني ودينامو اللبناني والنصر الليبي، فيما جاء الرياضي اللبناني في المجموعة الثانية بجانب مواطنه فريق نادي بيروت، والنفط العراقي وسلا المغربي والنادي الإفريقي التونسي.

• البطولة تُقام على صالة نادي النصر من 27 الجاري وحتى الخامس من فبراير المقبل.