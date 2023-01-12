«هيرو كاب» للغولف تدشن انطلاقة العام الجديد لجولة «دي بي ورلد»

تنطلق جولة دي بي ورلد للغولف في العام الجديد 2023 من بوابة بطولة «هيرو كاب»، التي ستقام في نادي أبوظبي للغولف، من 13 إلى 15 الجاري، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، وبمشاركة نخبة من أفضل اللاعبين العالميين، الذين يتنافسون بنظام الفرق، بقيادة نجوم الفريق الأوروبي لكأس رايدر العريق.

وتم اعتماد قائمة اللاعبين الذين سيتنافسون في فريقي «قارة أوروبا»، و«بريطانيا وإيرلندا»، في النسخة الأولى من هذه البطولة، اختارهم لوك دونالد، كابتن الفريق الأوروبي في كأس رايدر، وقائدا البطولة تومي فليتوود وفرانشيسكو موليناري.

وبدأ، أول من أمس، وصول اللاعبين المشاركين في البطولة، وأقيمت أمس التدريبات استعداداً للمنافسات، فيما تجري قرعة الزوجي اليوم.

وستكون بطولة هيرو كاب الأولى في قائمة أربع بطولات تقام في الإمارات في بداية هذا العام، إلى جانب بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، التي ستقام في نادي ياس لينكس للغولف من 19-22 الجاري، ثم بطولة دبي ديزرت كلاسيك في نادي الإمارات للغولف، خلال الفترة 26-29 الجاري، ثم بطولة رأس الخيمة كلاسيك في نادي الحمرا خلال الفترة 2-5 فبراير المقبل.