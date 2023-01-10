سرور: أعتز بهدفي في الكويت 2003 واحتفالية «رينج روفر»

أكد لاعب المنتخب الوطني السابق محمد سرور، أن دورات كأس الخليج العربي لكرة القدم، تتمتع بذكريات خالدة، ومواصفات فنية وجماهيرية مميزة، على الرغم من تعدد البطولات التي تشارك فيها المنتخبات، ما أعطاها نكهة خاصة، تتجدد من دورة لأخرى، مشيراً إلى أن حظوظ الأبيض الإماراتي «جيدة» للتتويج بـ«خليجي 25»، المقامة حالياً في مدينة البصرة العراقية.

وقال محمد راشد سرور، لـ«الإمارات اليوم»: «شاركت في ثلاث دورات سابقة في (خليجي 16) في الكويت، و(خليجي 17) في قطر، و(خليجي 18) في الإمارات، وسجلت خلالها ثلاثة أهداف، وأعتز بجميع المباريات التي خضتها مع الأبيض الإماراتي، لكنني أتذكر جيداً الفوز ببطولة (خليجي 18)، التي كانت بمثابة اللقب الأول لمنتخب الإمارات، وكان ولايزال إنجازاً تاريخياً، كما أتذكر المباراة مع الكويت في 2003، عندما سجلت الهدف الثاني، وهو هدف الفوز، وصعدت على سيارة (رينج روفر) كانت موجودة في الملعب، ولليوم يتبادل الناس صور هذه المناسبة».

وأضاف: «هذه البطولة تجمع في كل نسخة أبناء الخليج العربي، مشجعين ولاعبين، لذلك الجميع ينتظرونها بفارغ الصبر، ونتمنى أن ترجع البطولة إلى الصورة نفسها التي كانت تتمتع بها، لأنني أرى أن الاهتمام بها لم يعد كما كان سابقاً، للحفاظ عليها رغم أهميتها».

وأضاف: «من أبرز المحطات الكروية التي يتذكرها جمهور دورات الخليج العربي، المنتخب الكويتي، تلك الأسماء الرنانة، ومنهم جاسم يعقوب، واللاعبون الكبار، وهنالك لاعبون مميزون آخرون من جميع المنتخبات التي تشارك، ولكل منتخب نجوم كان ولايزال الجمهور يتغنى بهم».

وبخصوص إيقاف منافسات دوري أدنوك للمحترفين تزامناً مع إقامة منافسات «خليجي 25» لغرض المشاركة في البطولة، قال «إنه أمر مطلوب، لكي تحفظ الأندية حظوظها في المنافسة على اللقب، بحيث لا يتأثر أي ناد بسبب التحاق لاعبيه بالمنتخب، كما أنها فرصة لكي تستعد الأندية للمنافسات المقبلة».

وعن توقعاته للمنتخب الذي سيلعب نهائي البطولة، قال: «إن التوقع ليس سهلاً، ولكن منتخبا الإمارات وقطر مرشحين قويين»، متمنياً فوز الأبيض الإماراتي باللقب، وجميع لاعبي الإمارات الحاليين قادرون على تقديم مستويات مميزة، لكونهم الأفضل في الوقت الحاضر، ويمكن أن يكون لكل من حارب عبدالله سهيل وأحمد جميل بصمة جميلة، إضافة إلى ليما، وأكثر من لاعب».

محمد سرور:

• «اللقب الأول للمنتخب في (خليجي 18) كان ولايزال إنجازاً تاريخياً».

• «جميع لاعبي الإمارات الحاليين قادرون على تقديم مستويات مميزة».

• «الاهتمام بالبطولة لم يعد كما كان سابقاً، على الرغم من أهميتها».