«طيران الإمارات» ترعى النسخة الـ 15 من كأس ولي عهد دبي للقدرة

أعلن نادي دبي للفروسية عن تفاصيل النسخة الـ15 من كأس ولي عهد دبي للقدرة، الذي يقام غداً في السابعة صباحاً بمدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، برعاية «طيران الإمارات»، في ختام المهرجان الذي شهد إقامة ثلاثة سباقات هي: سباق السيدات وللإسطبلات الخاصة وكأس اليمامة. وذكر النادي في مؤتمر صحافي، أمس، أن «طيران الإمارات» سترعى السباق الرئيس الذي تمتد مسافته إلى 119 كيلومتراً، سيتم تقسيمها إلى أربع مراحل بواقع 40 كيلومتراً للمرحلة الأولى، و32 كيلومتراً للمرحلة الثانية، و27 كيلومتراً للمرحلة الثالثة، و20 كيلومتراً للمرحلة الرابعة. وأعلنت اللجنة المنظمة عن جوائز قيمة تصل إلى 1.7 مليون درهم، ستشمل الفائزين من المركز الأول حتى المركز الـ30، إذ يحصل الفائز بالمركز الأول على 200 ألف درهم إلى جانب الكأس الذهبية، وجائزة 180 ألف درهم للمركز الثاني، إضافة إلى الكأس الفضية، والمركز الثالث 160 ألف درهم وكأس برونزية، بينما يحصل الفائز بالمركز الرابع على 100 ألف درهم، والخامس 90 ألف درهم. وفاز بلقب النسخة الماضية سالم حمد ملهوف، على صهوة الجواد «ويلي مير انكور» لـ«إسطبلات إم 7».

وقال عضو مجلس الإدارة مدير نادي دبي للفروسية، اللواء دكتور محمد عيسى العظب: «مهرجان ولي عهد دبي للقدرة من أبرز الفعاليات في أجندة سباقات القدرة في الموسم الحالي». وتابع: «نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى شركة (طيران الإمارات) على دعمها ورعايتها للكأس، ونتمنى لجميع المتنافسين التوفيق والنجاح». وقال: «إن المهرجان يشهد مشاركة أكثر من 500 فارس وفارسة في كل سباقاته». من جهته، أبدى عادل الغيث نائب رئيس أول «طيران الإمارات»، العمليات التجارية لمنطقة الخليج والشرق الأوسط ووسط آسيا، سعادته بمواصلة الناقلة العملاقة رعايتها للكأس، وقال: «رعايتنا لهذا السباق تعدّ تأكيداً على التزامنا نحو هذه الرياضة الرائعة».

• السباق الرئيس يقام غداً في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم.