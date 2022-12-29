«دلسكو» بطل الكرة الطائرة في «الدورة العمالية»

فاز فريق دلسكو بلقب بطولة الكرة الطائرة، المقامة ضمن منافسات النسخة الرابعة من «الدورة الرياضية العمالية»، التي يشارك فيها أكثر من 20 ألف عامل من مختلف الشركات في دبي، وينظمها مجلس دبي الرياضي.

وظفر «دلسكو» باللقب بعد تغلبه على فريق مجموعة النابودة للإنشاءات في المباراة النهائية بشوطين كاملين، وكان فريق دلسكو قد تأهل إلى النهائي بعد فوزه على فريق إينوك في دور نصف النهائي، فيما كان فريق النابودة قد تأهل بعد فوزه على فريق إمريل.

وحصل فريق إمريل على جائزة الروح الرياضية، وعلى صعيد الجوائز الفردية فاز اللاعب طارق من فريق النابودة، بلقب أفضل لاعب في البطولة، وفاز اللاعب سيف الله من فريق دلسكو بلقب أفضل لاعب واعد.

وأقيمت منافسات بطولة الكرة الطائرة على ملاعب شركة دلسكو أرينا المجمع الرياضي العمالي في منطقة القوز الصناعية، وشارك فيها 12 فريقاً من مختلف الشركات والمؤسسات.