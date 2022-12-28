رابطة المحترفين تدعو الجمهور للاستفادة من خدمات تطبيقها الذكي

دعت رابطة المحترفين الإماراتية الجمهور إلى الاستفادة من خدمات تطبيقها (UAE PL) على الهواتف الذكية لمتابعة تفاصيل مباريات الفرق الإماراتية وأحدث النتائج والإحصاءات. ويقدم التطبيق تفاصيل المباريات ويعرض إحصاءات اللاعبين بكل مباراة، كما يعرض جدول ترتيب دوري ادنوك للمحترفين والنتائج الأخيرة والمباريات القادمة إضافة الى تشكيلات الفرق وابرز لقطات المباريات.

ويتيح التطبيق شراء بطاقات المباريات والتعرف الى جوائز الرابطة ومواقع الملاعب واخبار الأندية ونبذة عن كل ناد. ويأتي التطبيق الذي يمكن تحميله من متجري ابل واندرويد، كجزء من النظام الرقمي للرابطة والذي يهدف إلى تطوير تجربة المشجعين وتعزيز التواصل معهم وإتاحة الفرصة لهم في الوصول المباشر إلى أحدث الأخبار والإحصائيات. ونشرت الرابطة عبر منصاتها على التواصل الاجتماعي فيديو توضيحي لتحميل التطبيق وكيفية الاستفادة منه.