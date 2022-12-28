«العابر» بطلاً لجولة الختام في «أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد»

اختتمت مساء أول أمس، الجولة الثالثة والختامية من بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد، في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي.

وحقق لقب الجولة الختامية فريق «العابر» والمتسابق أيوب محمود الخاجة، الذي حصد وزن 29.54 كيلوغراماً، وحلّ في المركز الثاني فريق «الظفرة» والمتسابق فارس علي خلف المزروعي بوزن 25.10 كيلوغراماً، وجاء في المركز الثالث «العابر» أيضاً والمتسابق محمد علي البلوشي بوزن 23.93 كيلوغراماً. وشهدت الجولة إحراز المتسابقين الـ10 الأوائل لأوزان متقاربة، حيث كان وزن المتسابق العاشر 20.02 كيلوغراماً، وهو ما يدل على منافسة قوية وجميلة شهدتها تفاصيل البطولة، التي استمرت على مدار ثلاثة أيام في هذه الجولة. ومع إعلان النتائج للجولة الثالثة حصد لقب الموسم وبطل المسابقة فريق «الطيار» والمتسابق محمد عبدالله الحمادي، الذي أحرز 192 نقطة. وكرّم الفائزين في الختام مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، سالم الرميثي، ومشرف عام المسابقة، خليفة السويدي.