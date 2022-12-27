"مهرجان ولي عهد دبي للقدرة" ينطلق 29 ديسمبر الجاري في نسخته الـ15

تستضيف مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، اعتباراً من يوم الخميس 29 ديسمبر الجاري فعاليات النسخة الـ15 لمهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، أبرز أحداث الموسم، بأربعة سباقات تُختتم بالسباق الرئيسي يوم السبت 7 يناير 2023، والذي يُقام برعاية طيران الإمارات، بمشاركة نخبة من الفرسان العالميين.

ويُعد المهرجان، الذي ينظمه نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، من أبرز فعاليات القدرة على أجندة الموسم بما يتضمنه من سباقات لمختلف الفئات.

وتستهل فعاليات المهرجان بسباق ولي عهد دبي للقدرة للسيدات لمسافة 101 كيلومتراً ويُقام يوم الخميس 29 ديسمبر الجاري، في حين يُقام سباق ولي عهد دبي للإسطبلات الخاصة لمسافة 101 كيلومتراً يوم الثلاثاء 3 يناير 2023، ويشهد يوم الأربعاء 4 يناير انطلاقة سباق كأس اليمامة للأفراس لمسافة 119 كيلومتراً، وسيُقام الحدث الأبرز وهو "كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة" لمسافة 119 كيلومتراً يوم السبت 7 يناير ، وهو اليوم الختامي للمهرجان.

ويُعد كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 119 كلم، الحدث الأهم في المهرجان ويُقام برعاية "طيران الإمارات"، وهي من أكبر الداعمين للفروسية والسباقات سواء على مستوى الدولة أو عالمياً، حيث من المُنتظر أن يشهد السباق منافسةً قوية بين فرسان الإمارات وأفضل الفرسان من حول العالم على لقب البطولة.

ويعكس المهرجان الإنجازات الكبيرة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في رياضة سباقات الخيل والفروسية وتحديداً على صعيد رياضة القدرة، وأثرها في إلهام واجتذاب الشباب الإماراتي ليصبحوا جزءاً من هذه الرياضة، كما يترجم الحدث حرص سموه على منحهم كافة الفرص التي تحفزهم على الاندماج في المجال الرياضي بصورة عامة وتحقيق أعلى مستويات التميز فيه.

ريادة عالمية

وفي هذه المناسبة، قال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية ونادي دبي لسباق الخيل: "يعزّز المهرجان الريادة العالمية لدولة الإمارات في رياضات الخيول وتحديداً في مجال سباقات القدرة؛ فمهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة يمثّل أحد أهم الأحداث في برنامج سباقات القدرة على امتداد الموسم، وما يزيد من قيمته اقترانه باسم ولي عهد دبي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وهو من أبرز أبطال العالم لهذه الرياضية، حيث حقق سموه لقب بطولة العالم للقدرة في نورماندي–فرنسا 2014، وكذلك في مونديال 2012 بالمملكة المتحدة".

وأضاف: "يحتفي المهرجان بارتباط ودعم سمو ولي عهد دبي بهذه الرياضة الأصيلة التي حقق فيها العديد من الإنجازات العالمية، وتثميناً للإسهامات الجليلة التي يقدمها سموه لهذه الرياضة سيراً على خطى والده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث يعد صاحب السمو من أبرز الرموز العالمية التي شاركت في تطوير هذه الرياضة وإكسابها زخماً كبيراً على الصعيدين المحلي والدولي".

يُشار إلى أن الفارس سالم حمد ملهوف الكتبي، يحمل لقب النسخة الماضية من سباق كأس سمو ولي عهد دبي لمسافة 119 كم، السباق الرئيس ضمن المهرجان، حيث تمكن الكتبي الذي يحمل لقب بطولة العالم للقدرة من تحقيق اللقب على صهوة "ويلومير انكور" لإسطبلات (M7) بزمن وقدره 4:04:09 ساعات.

وحافظت إسطبلات (F3) خلال النسخة الماضية من المهرجان على لقب سباق اليمامة للأفراس لمسافة 119 كم، للعام الثاني على التوالي، حيث تُوِّج الفارس عبد الله العامري باللقب الذي أقيم في ختام المهرجان على صهوة الفرس "كاستلبار تازاني" بزمن قدره 4:20:56 ساعات. ونالت لقب النسخة الماضية من سباق السيدات لمسافة 119 كم، الفارسة الإسبانية برونا أوماتيل، على صهوة الجواد "أكرم دو فلوزينس" لإسطبلات (M7) بزمن قدره 4:19:41 ساعات.

أما سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 119 كلم ضمن المهرجان فيحمل لقب نسخته الماضية الفارس الشاب مطر حمد ملهوف الكتبي، حيث تُوِّج باللقب على صهوة "بوكسهيل كروزا" لإسطبلات ماس، بزمن قدره 4:08:23 ساعات.