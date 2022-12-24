شرينه الفلاسي تتوج بلقب كأس رئيس الدولة للسيدات للقدرة

توجت الفارسة شرينه أحمد الفلاسي، على صهوة «فينيتا» لإسطبلات المغاوير، بلقب سباق السيدات للقدرة، الذي أقيم أمس في ثاني أيام فعاليات سباقات كأس رئيس الدولة للقدرة والتحمل في بوذيب، والذي نظمه اتحاد الفروسية والسباق، بمشاركة 117 فارسة. وتمكنت الفلاسي من قطع المسافة الكلية للسباق البالغة 101 كلم، بزمن قدره 3:42:36 ساعات، وبمعدل سرعة بلغ 27.94 كلم/ ساعة، لتهدي إسطبلات المغاوير اللقب الغالي.

وجاءت في المركز الثاني الفارسة ماسة عدنان على صهوة «ديفاين دو تريسلين» لإسطبلات البوادي، بزمن قدره 3:43:40 ساعات، فيما حلت ثالثة الفارسة فاي محمد علي، على صهوة «بليون» لإسطبلات البراري بزمن 3:44:35 ساعات.

ونالت صاحبة المركز الأول 150 ألف درهم، والثانية 100 ألف درهم، والثالثة 70 ألف درهم، والرابعة 45 ألف درهم، والخامسة 25 ألف درهم، ومن السادسة حتى العاشرة كل واحدة 20 ألف درهم، ومن المركز 11 الى المركز 20 كل واحدة 15 ألف درهم.

وتوج الفائزين أحمد السويدي المدير التنفيذي بالاتحاد، وعبدالله النقبي مدير إدارة التسويق والفعاليات بالاتحاد، ومحمد الجنيبي مدير الفعاليات بقرية بوذيب، وكيم أليوت مدير نادي أبوظبي للفروسية.

وتشهد قرية بوذيب في السادسة والنصف صباح غد كأس رئيس الدولة للشباب والناشئين لمسافة 105 كلم «نجمة واحدة»، وتم تقسيمه إلى أربع مراحل، ويقام السباق على شقين: الأول طبقاً لبروتوكول بوذيب، والثاني طبقاً لتصنيف الاتحاد الدولي. ويصاحب الفعاليات التي ينظمها ويشرف عليها اتحاد الفروسية والسباق، سباق دولي تأهيلي لمسافة 122 كلم.