مركز الإمارات للعلوم الرياضية يُطلق دبلوم «مستقبل الإدارة»

عقد مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي لقاءً تعريفياً مع المسجلين في برنامج دبلوم «مستقبل الإدارة الرياضية» الذي يهدف إلى تمكين الكوادر الإدارية العاملة في القطاع الرياضي، والعمل على إعداد قادة رياضيين جدد، قبل انطلاق البرنامج التدريسي للدبلوم الذي سيبدأ اعتباراً من السبت المقبل.

وحضر اللقاء التعريفي الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، ومحمد سعيد بن درويش، المدير التنفيذي للأكاديمية الأولمبية الوطنية، إضافة إلى الطلبة المسجلين في البرنامج من الكوادر الإدارية والرياضيين والمهتمين بممارسة العمل الإداري في القطاع الرياضي.

وقال محمد سعيد بن درويش: «يعكس إطلاق برامج الدبلوم جهود التعاون والشراكة بين الهيئة العامة للرياضة والأكاديمية الأولمبية الوطنية ومركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي عبر دراسة احتياجات القطاع الرياضي، ودراسة السبل اللازمة لتطويره عبر إطلاق برامج رياضية تخصصية تعزز قدرة الكوادر الإدارية على وضع الخطط والاستراتيجيات التي تسهم في بناء مستقبل أكثر إشراقاً لرياضة الإمارات».