البرازيلية لارا تتقلد أول ذهبية في «دولية فزاع لرفعات القوة»

انطلقت، أمس، بصالة نادي دبي لأصحاب الهمم، النسخة الـ12 من بطولة فزاع الدولية لرفعات القوة لأصحاب الهمم «كأس العالم - دبي 2022»، بمشاركة 40 دولة، حيث كانت الإرادة عنوان اليوم الأول، لتبتسم أولى مسابقاته للبرازيل، حينما نجحت اللاعبة لارا في الحصول على الذهبية الأولى من ضربة البداية في وزن 41 كغم، بعد منافسة قوية مع كينيا وكولومبيا، لتذهب الميدالية الفضية لهيلين من كينيا، فيما كانت الميدالية البرونزية لكريستينا من كولومبيا.

وأقيمت ثلاث دورات للمدربين والحكام والمصنفين قبل انطلاق الحدث، بعد أن باتت دبي مركزاً إقليمياً مهماً لرياضة أصحاب الهمم، حيث أصبحت بطولات فزاع رقماً مهماً في الخريطة العالمية ليتسابق اللاعبون، لاسيما النخبة، في الوجود في هذا الحدث العالمي المهم، حيث تدخل النسخة الحالية ضمن أهم مراحل التأهيل إلى «بارالمبية باريس 2024»، لتشهد بطولة دبي تطبيق التعديلات الجديدة في اللعبة والمسابقة.

من جهته، أكد مدرب منتخب السعودية علي اليامي جاهزية «أخضر أصحاب الهمم» لخوض تحدي البطولة، موضحاً أن اللاعبين يسعون لرسم صورة طيبة عن رفعات القوة بالسعودية.

وقال إن «الهدف من المشاركة في البطولة يتمثل في سعي اللاعبين لتحقيق أرقام جديدة تؤهلهم للوجود في النسخة الجديدة للدورة البارالمبية (باريس 2024)».