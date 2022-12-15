فتح باب التطوع للمشاركة في تنظيم "دبي ديزرت كلاسيك للغولف"

أعلنت الجهة المنظمة لبطولة دبي ديزرت كلاسيك للغولف، اليوم، عن فتح باب التسجيل عبر الإنترنت، للراغبين بالتطوع، والانضمام إلى الفريق العالمي لتنظيم النسخة 34 لبطولة دبي ديزرت كلاسيك، أحد أهم الأحداث الرياضية في منطقة الشرق الأوسط، والتي تنطلق يناير المقبل 2023.

ويستضيف ملعب المجلس في نادي الإمارات للجولف، بطولة دبي ديزرت كلاسيك، أعرق بطولة احترافية في المنطقة، في الفترة من 26 إلى 29 يناير 2023، ويستقطب الملعب في رحابه مجموعة من لاعبي الجولف الرائدين في العالم، ممن يتطلعون للانضمام إلى قائمة نخبة من أبرز النجوم الفائزين في البطولات السابقة.

ويحث منظمو الحدث المرتقب، أفراد المجتمع المحلي على التطوع والمشاركة مع فريق العمل، للمساهمة في رسم خطوط نجاح هذا الحدث المرتقب، وخوض تجربة حماسية، والخروج بنسخة استثنائية لعام 2023. سيكون لكل متطوع دور فعال في تنظيم وإدارة إحدى بطولات سلسلة رولكس، مع الالتزام الكامل على التعاون لمدة يومين على الأقل. يشارك فريق المتطوعين في الفترة التي تسبق الحدث، بالإضافة إلى أيام البطولة، أي من الفترة الممتدة من الاثنين 23 يناير إلى الأحد 29 يناير 2023.

يمكن للاعبي الغولف من الشباب الطموحين الذين تقل أعمارهم عن 14 سنة، التقدم للتطوع، ليشاركوا في الحدث العالمي، وليحظوا بفرصة العمل جنباً إلى جنب مع ألمع الأسماء وأكثرها شهرة في عالم الجولف، ما يوفر لهم تجربة لا تقدر بثمن، فضلاً عن الحصول خبرات لا مثيل لها، لإدارة حدث ضخم من هذا النوع.