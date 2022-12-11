المصنفتان الأولى والثانية تودعان «تحدي الحبتور للتنس»

شهدت بطولة تحدي الحبتور الدولية الـ25 لتنس السيدات التي تصل جوائزها إلى 100 ألف دولار مفاجأتان من العيار الثقيل، تمثلتا في خروج المصنفتين الأولى والثانية في الفردي من البطولة، حيث خسرت المصنفة الأولى الروسية ديانا شنايدر بعد مباراة ماراثونية امتدت ساعتين وربع على يد الفرنسية كارول مونيه بنتيجة مجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

أما المفاجأة الثانية فهي خسارة المصنفة الثانية الفرنسية كريستينا ملاد نوفيتش أمام المصنفة الخامسة السلوفاكية فيكتوريا كوموزوفا بمجموعتين دون رد بعد ساعة و36 دقيقة.

وفازت المصنفة الثالثة البولندية ماجدلينا فريخ على المصنفة السابعة الروسية انستازيا زخاروفا بمجموعتين وامتدت المباراة إلى ساعة و36 دقيقة، فيما فازت الفرنسية ايلسا جاكيمو على السلوفاكية ربيكا فرانكوفا بمجموعتين دون رد.

وفاز الزوجي المكون من المجرية تيمية بابوس والفرنسية كريستينا ميلادنوفيتش على الزوجي النمساوي المكون من باربارا هاس وسينجا كراوس بمجموعتين دون رد.

من جانبها قالت المندوبة الفنية للاتحاد الدولي للتنس، الهندية شيتال ايار، إن اللاعبة الفائزة بالمركز الأول ستحصل على 150 نقطة في التصنيف العالمي وجائزة مالية قدرها 15.236 ألف دولار، فيما تحصل صحبة المركز الثاني على 90 نقطة و8.147 آلاف دولار.