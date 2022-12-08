«الشراع الحديث» يغادر إلى تايلاند

غادرت، أمس، بعثة منتخب «الشراع الحديث» متجهة إلى تايلاند، للمشاركة في البطولة الآسيوية لفئتي «الكا 6» و«الكا 7» المقامة خلال الفترة من التاسع وحتى 15 الجاري.

ويرأس البعثة الإداري يوسف البستكي، والمدير الفني لاتحاد الشراع زهير اللباط، وتضم البعثة المونديالي عادل خالد، وأحمد يونس الحمادي.

ويطمح المنتخب إلى وضع بصمة أولى في البطولة القارية، والمنافسة على منصات التتويج.

وقال عادل خالد لـ«الإمارات اليوم»: «المشاركة الإماراتية الحالية، هي الأولى لـ(الشراع الحديث) في البطولة الآسيوية، التي تضم 11 سباقاً، مدة كل منها 50 دقيقة، ونطمح خلالها إلى المنافسة على منصات التتويج».

وأوضح: «تم الاستعداد للبطولة عبر مشاركتي، الشهر الماضي، برفقة زميلي أحمد يونس، في بطولة (أكادير) الدولية، والتي نجحنا خلالها في انتزاع الميداليتين الذهبية والفضية».