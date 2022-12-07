فوز المصنفة الأولى وخسارة حاملة اللقب في «تحدي الحبتور للتنس»

بدأت الروسية ديانا شنايدر، المصنفة الأولى ببطولة تحدي الحبتور الدولية الـ25 لتنس السيدات، مشوارها في البطولة بالفوز على منافستها المجرية ناتاليا سبانين بمجموعتين دون رد، وبنتيجة 6- 3 أشواط و6- 2.

وشهدت البطولة أولى مفاجآتها، التي تمثلت في خسارة الأوكرانية داريا سنيجور، حاملة اللقب، أمام اللاعبة السلوفاكية المغمورة ربيكا سرامكوفا 2- صفر، واستمرت ساعة و43 دقيقة، كما فازت الإسرائيلية لينا جلوشكو على المصرية ساندرا سمير 2- صفر، وتشارك اللاعبتان في البطولة الحالية ببطاقتي دعوة.

وفازت الفرنسية كارول مونيه على النمساوية المصنفة الثامنة على البطولة 2- صفر، وحولت المجرية تيمية بابوس الحاصلة على بطاقة استثنائية خسارتها في المجموعة الأولي أمام السلوفينية داليلا ياكوبفيتش إلى الفوز 2-1.

وفازت الكرواتية يانا فيت على مواطنتها تينا لوكاس بمجوعتين مقابل مجموعة، وبنتيجة ستة مقابل أربعة أشواط، وستة مقابل شوط، وستة مقابل ثلاثة أشواط.

من جانب آخر، تبدأ المصنفة الثانية على البطولة الفرنسية كريستينا ميلادنوفيتش مشوارها اليوم ضد المتأهلة الرومانية كريستينا دينو.