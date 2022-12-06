راشد آل مكتوم بطل «الباهية» لقفز الحواجز

ظفر الفارس الشيخ راشد بن أحمد آل مكتوم، على صهوة جواده «كازانوفا دو بيفيور دي إكس بي»، بالجائزة الكبرى في بطولة الباهية الدولية لقفز الحواجز في أبوظبي، والتي جرت فعالياتها على مدى أربعة أيام، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وبرعاية لونجين، وإسطبلات الشراع، وبنك أبوظبي التجاري، وشرطة أبوظبي وشركة مربد.

وفي ختام مراسم تتويج الفائزين بالجائزة الكبرى، قال مدير البطولة عبدالعزيز المرزوقي: «نفتخر في نادي الباهية للفروسية في أبوظبي، بتنظيم النسخة الثانية لبطولة الباهية الدولية، خاصة أنها صادفت الاحتفالات بالعيد الوطني الـ51 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وشهدت مشاركة كبيرة من فرسان أندية الفروسية بالإمارات، وفرسان القفز يمثلون أكثر من 20 دولة مشاركة، بصحبتهم أكثر من 200 خيل، وأثبتت نتائجها تطور أداء الفرسان، وقدرتهم في السيطرة على خيولهم في ميدان دولي، وأقيمت الفعاليات في مكان محدود المساحة، ما يتطلب المزيد من الحذر أثناء الاستعراض، كما جاءت معظم النتائج في مصلحة فرسان الإمارات لقفز الحواجز الذين حضروا بقوة على منصات التتويج، وتوّجها الفارس الشيخ راشد بن أحمد آل مكتوم، بفوزه بالجائزة الكبرى للبطولة، والفارس عمر المرزوقي بجائزة بطولة خيول القفز الصغيرة، وشكر المرزوقي اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وجميع الجهات الراعية لمنافسات البطولة، ولجانها التحكيمية والفنية».