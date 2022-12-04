السعودي الراجحي بطل رالي دبي الصحراوي.. و«العالم»

توج السائق السعودي يزيد الراجحي على متن سيارته «تويوتا هايلوكس»، أمس، بطلاً لرالي دبي الصحراوي «دبي باها»، خاتمة بطولة العالم للراليات الصحراوية، المقام منذ الخميس الماضي بالتزامن مع عيد الاتحاد الـ51 للدولة، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبإشراف منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية.

وأهدى لقب رالي دبي السائق السعودي الراجحي لقب بطولة العالم، فيما ذهب لقب بطولة العالم للدراجات للبولندي كونراد دابروفسكي، بعد نجاحه في إنهاء رالي دبي بالمركز الثاني بفارق خمس دقائق و42 ثانية عن متصدر الرالي الدراج النمساوي تويباس ليستر، الذي أنهى الرالي بالمركز الأول بإجمالي زمن بلغ سبع ساعات و53 دقيقة و47 ثانية.

وفي أفضل النتائج الإماراتية، نجح عبدالعزيز أهلي في انتزاع لقب رالي دبي لفئة «الكواد»، بعد يوم ثانٍ جاء مماثلاً من حيث الأداء لذلك الذي قدمه أهلي في اليوم الأول، باعتلائه صدارة الترتيب العام، محققاً على مدار يومي الرالي إجمالي زمن بلغ ثماني ساعات و40 دقيقة و10 ثوانٍ، متفوقاً بفارق 55 دقيقة عن صاحب المركز الثاني السعودي عبدالمجيد الخليفي، إلا أن مركز الوصافة للسعودي الخليفي في دبي كان كافياً له لانتزاع لقب بطولة العالم.

ونجح يزيد الراجحي في مراحل اليوم الثاني للرالي التي امتدت بطول 317 كيلومتراً، منها 196 كيلومتراً من المراحل الخاصة، في تعويض المركز الثالث الذي أنهى عليه منافسات اليوم الأول، بالاندفاع بقوة عبر الكثبان الرملية لصحراء منطقة القدرة في دبي، منتزعاً من خلالها الفوز بالمرحلة الثانية، واعتلاء صدارة الترتيب العام والفوز بالرالي، بزمن بلغ سبع ساعات ودقيقتين و32 ثانية، بفارق دقيقة وسبع ثوانٍ عن صاحب المركز الثاني البرازيل لوكاس مورايس الذي لم يستفد من صدارته لليوم الافتتاحي للرالي متراجعاً في المرحلة الثانية تحت ضغط المتصدر.

وجاءت قمة الإثارة في الدراجات النارية بعد أن أظهر الإماراتي محمد البلوشي عزيمة بطل العالم السابق، بنجاحه في تعويض إخفاق اليوم الأول والمشكلات الميكانيكية التي عاناها، بانتزاع الفوز في مراحل اليوم الثاني للرالي بزمن بلغ ثلاث ساعات و56 دقيقة وأربع ثوانٍ، إلا أن هذا الانتصار لم يكن كافياً للبلوشي لمزاحمة ثلاثي صدارة الترتيب العام.

البلوشي: ثالث العالم خير تعويض لأعطال اليوم الأول

عبّر الدراج الإماراتي محمد البلوشي، عن خيبة أمله لعدم قدرته على الحفاظ على صدارة الترتيب العالمي، بعد المشكلات التي عاناها في اليوم الأول لرالي دبي. وقال البلوشي: «نجاحي في انتزاع صدارة المرحلة الثانية جاء خير تعويض للمشكلات التي عانيتها في اليوم الافتتاحي، في أداء كان كافياً لي لإنهاء الموسم بالمركز الثالث في الترتيب العالمي».

وأضاف: «الأعطال الميكانيكية جزء من رياضة المحركات، والتركيز ينصب حالياً على مشاركتي المقبلة في رالي (داكار)، وتمثيل رياضة المحركات الإماراتية بالصورة المثلى».