612 مشاركاً في بطولة آسيا للقوة البدنية في دبي

أعلن اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية الوصول للجاهزية العليا لاستضافة بطولة آسيا للقوة البدنية، التي تستضيفها دولة الإمارات في القاعة الرياضية في نادي دبي لأصحاب الهمم، خلال الفترة من الأول إلى السابع من ديسمبر المقبل، بمشاركة 612 رياضياً ورياضية من 34 دولة في قارة آسيا.

وتقدم رئيس اللجنة المنظمة للبطولة الأمين العام لاتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية محمد عبدالرحيم المري، بالشكر للهيئة العامة للرياضة على الدور المهم في دعم نجاح البرامج واستضافة البطولات التي ينظمها الاتحاد، مقدماً الشكر لإدارة ومنتسبي نادي دبي لأصحاب الهمم، للتعاون الكبير الذي يمهد لاستضافة البطولة بشكل يليق بمكانة دولة الإمارات عند استضافتها البطولات الرياضية، مؤكداً أهمية الدعم الذي يقدمه النادي للحركة الرياضية الإماراتية.

وكشف المري في بيان صحافي عن اكتمال التحضيرات، مؤكداً أن البطولة ستشهد مشاركة مميزة من قبل بعثة اليابان «46 مشاركاً» والإمارات «45 مشاركاً» وكازاخستان «45 مشاركاً»، والعراق «37 مشاركاً»، إضافة إلى مشاركة متميزة لبقية المنتخبات الأخرى، منوهاً بأن تسعة حكام دوليين من دولة الإمارات سيشاركون ضمن لجنة التحكيم التي تتألف من 50 حكماً يقودون المنافسات.