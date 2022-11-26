البطولة الخليجية لـ «الجمباز الإيقاعي» تنطلق اليوم في دبي

تنطلق اليوم منافسات النسخة الأولى من بطولة «مجلس التعاون الخليجي الكبرى للجمباز الإيقاعي – دبي 2022»، التي تنظمها مدرسة الشباب الأولمبية للجمباز الإيقاعي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في نادي النصر الرياضي، وتتواصل منافساتها على مدار يومين وتختتم غداً.

ويشارك في البطولة أكثر من 300 لاعبة جمباز إيقاعي من 16 نادياً وأكاديمية رياضية في الدولة وفي مختلف دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها الإمارات والكويت وقطر وعمان والمملكة العربية السعودية، وتتنافس المشاركات على فئتي A وB بالنسبة لنوادي الجمباز والفئة C للمدارس من عمر خمسة إلى 16 عاماً من مواليد 2007 إلى مواليد 2017 ضمن المنافسات الفردية والجماعية.

وتتاح الفرصة للمشاركات لاختيار نوع المنافسة التي يخضنها بين خيارات متنوعة عدة في عرض المهارات التي تشمل اليد الحرة، والكرة، والحبل، والطوق والشريط، وكذلك المزيد من الأساليب التي تختارها اللاعبات، وتشهد البطولة حضور العديد من مدربي الجمباز العالميين.