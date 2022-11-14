وجهات عديدة في دبي توفر لمشجعي كأس العالم 2022 فرصة متابعة مباريات المونديال عبر البث المباشر

مع استضافة دبي فعاليات "مهرجان الفيفا للمشجعين" خلال مونديال العالم لكرة القدم، بناءً على اختيارها من قبل الاتحاد الدولي للعبة بين ست مدن في العالم لاستضافة المهرجان، كشف "جدول فعاليات دبي" عن اكتمال الاستعدادات لاستقبال جماهير وعشاق كرة القدم في وجهات ومناطق متعددة تم تخصيصها لآلاف المشجعين عشاق اللعبة للاستمتاع من دبي بمشاهدة مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم على الهواء مباشرة، مع انطلاق منافساتها في قطر في 20 نوفمبر الجاري وحتى 18 ديسمبر المقبل.

ويوضح جدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في المدينة، والتابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أبرز الوجهات التي ستوفر تجربة مثالية للاستمتاع بمتابعة مباريات كأس العالم في الهواء الطلق وفي أجواء مبتكرة مصحوبة بالعروض الترفيهية الحيّة والفعاليات والأنشطة المتنوّعة على خلفية من إطلالات دبي الخلابة.

مناطق المشجعين

ويشكّل مهرجان المشجعين الرسمي "بود إكس فيفا" في واجهة "دبي هاربور" البحرية واحداً من ست فعاليات تُنظمها مهرجانات FIFA الرسمية الرائدة حول العالم في مُدن مثل لندن ومكسيكو سيتي وريو دي جانيرو وساو باولو وسيول. ومن خلال منطقة المشجعين، المصممة لاستقبال نحو 10 آلاف مشجع يومياً في "دبي هاربور"، يمكن متابعة جميع مباريات البطولة على الشاشات الضخمة بمساحة 330 متراً مربعاً، والمزودة بتقنية الصوت رباعي الأبعاد الحديثة لتجربة مشاهدة تحاكي حضور المباريات في الملعب، كما يمكن للمشجعين الاستمتاع بالعروض الترفيهية والموسيقية، ومجموعة متنوعة من المأكولات والمشروبات، وغيرها من الأنشطة.

كما تستعد مدينة المشجعين في "مدينة إكسبو دبي" لاستقبال عشاق كرة القدم في أجواء عائلية، لمتابعة البث المباشر لمباريات كأس العالم، حيث ستوفر فرصة الاستمتاع بفعاليات ترفيهية منوعة تناسب جميع أفراد العائلة في "حديقة اليوبيل"، بالإضافة إلى تجربة استثنائية في "ساحة الوصل".

وتستوعب حديقة اليوبيل ما يصل إلى 10 آلاف مشجع، وتوفر مقاعد مريحة، وطاولات مشتركة، بالإضافة إلى عربات بيع الأطعمة والمشروبات. ويمكن للزوار الاستمتاع بألعاب طاولة كرة القدم وتلوين الوجه بألوان عَلم الفريق المفضل، وغيرها من الأنشطة الترفيهية. واعتباراً من دور الـ16 في 3 ديسمبر المقبل، تستقبل "ساحة الوصل" المشجعين بتجربة عرض خاصة، يواكبها الحفلات الموسيقية وخدمات الضيافة المتميزة قبل وبعد المباريات، حيث تتسع ساحة الوصل لنحو 2500 مشجع.

ويخصص فندق "هيلتون دبي جميرا" في دبي مارينا منطقة واسعة للمشجعين للاستمتاع بمنافسات البطولة، مع تزويد الساحة الخارجية للفندق بالعديد من الشاشات ومناطق المشجعين المتفرقة، بما فيها "ذا بييتش ستاديوم"، و"ويف بريكر"، و"ذا جاردن"، ويتميز كل منها بتقديم مجموعة مختلفة من وسائل الراحة والترفيه، بإطلالات مميزة على جزيرة "بلو وواترز".

ويمكن لعشاق كرة القدم الاستمتاع بمشاهدة مباريات البطولة في "ذا سكوير في آي إس دي"، التي تتسع لـ 5 آلاف متفرج في الهواء الطلق في "مدينة دبي الرياضية"، من خلال العديد من الشاشات الضخمة لضمان أفضل تجربة لمتابعة المباريات. كما يُمكن للمشجعين الاستمتاع بتجربة أكثر تميزاً من خلال حجز واحدة من مناطق كبار الشخصيات، والتي تشمل خدمات المأكولات والمشروبات وغيرها من المميزات. وبوسع عشاق كرة القدم التوجه إلى "زيرو جرافيتي" والاستمتاع بالمباريات في أجواء ممتعة على الشاطئ، ومتابعة فرقهم المفضلة عبر شاشة عملاقة.

وتوفر منطقة المشجعين التي تقيمها "مك جيتيجانس" في مدرج مدينة دبي للإعلام من 20 نوفمبر الجاري حتى 18 ديسمبر المقبل فرصة الاستمتاع بالمونديال، حيث تعتزم الوجهة الأيرلندية الشهيرة بث المباريات مباشرة من خلال أضخم شاشة عملاقة في الهواء الطلق، بما يوفر للمشجعين تجربة فريدة تحاكي متابعة المباريات بصورةٍ مباشرة وحية داخل المدرّجات. كما تتوفر مجموعة من عربات الطعام وألعاب كرة القدم المخصصة للأطفال، وبرامج موسيقية يومية مباشرة.

ويتيح شاطئ سول بيتش في فندق "جيه إيه" بشاطئ جبل علي، للمشجعين فرصة مشاهدة جميع مباريات كأس العالم مباشرةً على شاشات ضخمة في جميع أنحاء المكان، ويُقدم الشاطئ مزيجاً من الموسيقى الراقية والمأكولات الشهية، ليحظى الزوّار بتجربة مشاهدة ممتعة.

وقامت "برس بلاي" ، منصة الوسائط المتعددة، بتحويل "ملعب بريسشن" التابع لمركز "ابن بطوطة" التجاري إلى منطقة ضخمة للمشجعين تستوعب ما يصل إلى 3500 ضيفاً، حيث سيتمكن الزوار من الاستمتاع بـ 14 عرضاً حياً لفنانين بريطانيين مثل Lethal Bizzle و JME وفرقة Drum Bass Rudimental.

وتوفر منطقة المشجعين في جميرا أبراج الإمارات أرينا موقعاً مثالياً لمشاهدة البطولة بفضل الشاشة العملاقة في الهواء الطلق مع إطلالة استثنائية على متحف المستقبل. ويُمكن لعشاق كرة القدم من محبي المأكولات المميزة الاستمتاع بأطباق الشيف الشهير رينيه لوبفير.

وتُعد منطقة ذا فوتبول بارك في "أفينيو البوابة" في مركز دبي المالي العالمي إحدى أبرز الوجهات لمتابعة منافسات بطولة كأس العالم، عبر شاشات عملاقة في الهواء الطلق لاسيما مع تشكيلتها المميزة من المطاعم الشهيرة وأفضل الخيارات للاستمتاع بالرياضة والترفيه والمأكولات اللذيذة. كما يُمكن الاستمتاع بالمباريات في منطقة التشجيع في باراستي، إحدى أشهر الوجهات الترفيهية الشاطئية في الإمارة. وتقدّم منطقة المشجعين في سوهو جاردن لضيوفها الفرصة المثالية لتشجيع فريقهم المفضل خلال البطولة.

ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول المناطق المخصصة لمشجعي بطولة كأس العالم لكرة القدم ومتابعة المباريات على الهواء مباشرة في مناطق متفرقة من دبي، من خلال الموقع الإلكتروني: https://www.visitdubai.com/ar/articles/watch-football-live-in-dubai