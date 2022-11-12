موافقة

وافق مدرب في أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين، بالتنسيق مع إدارة النادي، على سفر لاعب أجنبي خلال فترة توقف الدوري، لإنهاء بعض المتعلقات الشخصية، مشدداً على ضرورة التزام اللاعب العودة بشكل سريع، والانضمام إلى تدريبات الفريق.

اختلاف

استقرت إدارة نادٍ في دوري المحترفين على خوض مباراتين وديتين، خلال فترة توقف الدوري مع فريقين من الدوري السعودي يعسكران في الدولة، ولكن لم تتفق الإدارة مع الناديين، بسبب الاختلاف على المواعيد.

معايير

انتقد مدير فني في لعبة رياضية، استمرارية إقامة مباريات ومسابقات المراحل السنية على أرضيات ملاعب غير مطابقة للمعايير العالمية، خصوصاً الملاعب المكشوفة ذات الأرضيات الصلبة التي ترفع من احتمالية تعرض اللاعبين للإصابة.

اشتراطات

وضع أحد أندية السيدات في الدولة اشتراطات على لاعبات النادي، بعدم الإدلاء بأي تصريحات صحافية، ما لم يتم الرجوع إلى إدارة النادي، وأخذ موافقة النادي على إجراء المقابلة، بعد النظر إلى نوعية الأسئلة المطروحة.

موافقة

وافقت إدارة أحد الأندية على مضض على طلب المدرب الأجنبي بإقامة معسكر خارجي، خلال فترة التوقف المقبلة، بعد فشل إقناعه بإقامة المعسكر في إحدى مدن الدولة، نظراً لتحسن حالة الطقس، وترشيداً للنفقات.

استعادة

طلبت إدارة أحد أندية المحترفين من نظيرتها في نادٍ آخر عودة لاعبها المُعار في فترة الانتقالات الشتوية لحاجة المدرب لخدماته، وهو الطلب الذي قُوبل بالرفض لأن بند العقد يسمح للاعب بالإعارة حتى نهاية الموسم.

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