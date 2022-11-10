الجسمي ولوكاس بطلتا سباق الجري في «دورة الشيخة هند»

شهد سباق الجري، الذي أقيم على مضمار ميدان لمسافة 4.5 كيلومترات ضمن منافسات النسخة العاشرة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، مشاركة واسعة للسيدات من مختلف الجنسيات والأعمار من منتسبات المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وذلك ضمن الدورة الأكبر من نوعها، وتستمر منافساتها حتى 21 الجاري.

وفازت حصة الجسمي من «طيران الإمارات» بالمركز الأول في فئة المواطنات، تلتها فاطمة سعيد من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في المركز الثاني، وحلت روضة المنصوري من هيئة كهرباء ومياه دبي في المركز الثالث.

وعلى مستوى فئة المقيمات، فازت بالمركز الأول لوتي لوكاس من نادي «فوز كونسبت» للياقة البدنية، تلتها في المركز الثاني لطيفة الصاروخ من نادي دبي لأصحاب الهمم، وحلت إيفيتا سترايالوفا من «طيران الإمارات» في المركز الثالث.

في جانب آخر، تنطلق بطولة البادل تنس اليوم، وتقام في نادي بادل بوينت بمنطقة القوز، وتستمر حتى 14 الجاري، وتتنافس فيها المشاركات ضمن فئتين، هما فئة المواطنات والفئة المفتوحة، فيما تنطلق بطولة الاسكواش غداً في نادي دبي للسيدات، وتستمر حتى 18 منه، كما تقام بطولة الكروسفت بعد غد في نادي لونا الرياضي للسيدات، وتنطلق بطولة الريشة الطائرة يوم 14 من الشهر نفسه في نادي النصر، وتستمر حتى 17 الجاري.

وتنطلق بطولة كرة الطاولة يوم 15 الجاري في نادي النصر، وتستمر حتى 17 منه، على أن تقام بطولة الرياضات الإلكترونية في مجلس دبي الرياضي خلال يومي 18 و19 الجاري، وتقام بطولة الشطرنج في نادي دبي للشطرنج خلال الفترة من 19 إلى 21 الجاري.

وتتضمن النسخة العاشرة من الدورة تنظيم 10 ألعاب رياضية متنوعة، هي: البولينغ، سباق الجري، سباق الدراجات الهوائية، البادل تنس، كروس فت، الاسكواش، الريشة الطائرة، كرة الطاولة، الشطرنج، الألعاب الإلكترونية.