سعيد بن مكتوم: حضور الجمهور يترجم شعبية البادل تنس في الإمارات

أكد الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم «دي بي ورلد للبادل - دبي 2022»، أن النجاح الكبير والحضور الجماهيري اللافت في مباريات البطولة التي اختتمت أول من أمس، يترجم حجم الانتشار الواسع الذي حققته لعبة البادل في الإمارات، وتزايد شعبيتها بفضل ما تجده من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة.

وقال في تصريحات صحافية: «النجاح المبهر لبطولة العالم (دي بي ورلد للبادل - دبي 2022)، ما كان ليتحقق لولا الجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل وأعضاء اللجنة المنظمة على مدار أيام البطولة. شكراً للجميع وشكراً للجماهير التي حضرت بأعداد غفيرة، ما يعكس الشغف باللعبة ونجاح جهود التطوير المستمرة منذ سنوات».

ووجّه الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على رعايته ودعمه اللامحدود للبطولة، وأثنى على جهود مجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وسوق دبي الحرة، وموانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، وجميع الشركات الراعية للبطولة، لإسهاماتها في نجاح هذا الحدث العالمي، ما يعكس الصورة الحضارية عن دبي، ويظهر قدراتها التنظيمية والسياحية، كما أعرب عن امتنانه وشكره للاتحاد الدولي للبادل على الثقة التي منحها لدبي لاستضافة البطولة للمرة الأولى في تاريخها.

وكان الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، توّج منتخب الأرجنتين للرجال بلقب بطولة العالم على الملعب الرئيس لسوق دبي الحرة للتنس، والتي نظمها اتحاد الإمارات للبادل بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وبإشراف الاتحاد الدولي للبادل.

وقام الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، يرافقه رئيس الاتحاد الدولي للبادل لويجي كارارو، بتتويج منتخبي إسبانيا وفرنسا لحصولهما على المركزين الثاني والثالث في منافسات الرجال، ومنتخبات إسبانيا والأرجنتين وإيطاليا أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في بطولة السيدات.

حضر النهائي الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد كرة القدم، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله محمد البسطي، والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، خلفان جمعة بلهول، والمدير التنفيذي والمدير العام لموانئ دبي العالمية، عبدالله بن دميثان، وأعضاء اللجنة المنظمة، وممثلو الشركات الراعية للبطولة، وجماهير غفيرة.

وتمكن منتخب الأرجنتين من حصد اللقب بعد فوزه في النهائي على المنتخب الإسباني في مواجهة قوية سجلت حضوراً جماهيرياً وصل إلى أكثر من 5000 مشجع.